मुंबई : 'एचसीएल'चे संस्थापक शिव नादर यांनी सलग पाचव्या वर्षी देशातील सर्वाधिक दानशूर व्यक्तीचा मान कायम राखला. नादर कुटुंबाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांत रोज सरासरी ७.१ कोटी रुपये म्हणजे वर्षभरात २,५९३ कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. 'एडलगिव्ह हुरुन इंडिया फिलान्थ्रॉपी लिस्ट २०२६' ही यादी जाहीर झाली आहे. या आर्थिक वर्षात २१९ दानशूर व्यक्तींनी एकत्रितपणे ११,५५४ कोटी रुपयांचे दान केले. गेल्या वर्षीच्या दहा हजार ३८० कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही वाढ ११ टक्के आहे. दानशूर व्यक्तींची संख्या १९२ वरून २१९ झाली आहे..पहिले दहा दानशूर (दान : कोटी रुपये)शिव नादर - २,५९३गौतम अदानी - ८७७बजाज - ६३२मुकेश अंबानी - ६२०नंदन निलेकणी - ३८०कुमारमंगलम बिर्ला - ३६६सायरस व आदर पूनावाला - ३३६सुधीर आणि समीर मेहता - ३३४रंजन पै - २१९रोहिणी निलेकणी - २१५.Rickshaw Fare Hike: मुंबईकरांनो, रिक्षा प्रवास महागणार? सीएनजी महागल्याने भाडेवाढीसाठी चालकांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे.शिक्षणासाठी सर्वाधिक देणगीशिक्षण क्षेत्रासाठी ४,१८८ कोटी रुपये दिले असून, एकूण देणगीत हे प्रमाण ३६ टक्के आहे. यादीतील २१९ पैकी २०० जणांनी शिक्षणासाठी योगदान दिले, तर ९५ जणांसाठी शिक्षण हे देणगीचे प्रमुख क्षेत्र होते.आरोग्य क्षेत्रालाही मोठी मदत मिळाली असून, या क्षेत्रातील देणग्यांमध्ये ८२ टक्के वाढ होऊन त्या एक हजार ७६८ कोटी रुपयांवर पोहोचल्या.कला, संस्कृती आणि वारसा जतन करण्यासाठी एक हजार ३७७ कोटी रुपये, तर पर्यावरण आणि शाश्वततेसाठी ८१३ कोटी रुपये देण्यात आले.पर्यावरण क्षेत्रातील देणग्यांमध्ये ८६ टक्के वाढ झाली आहे..रोहिणी निलेकणी दानशूर महिलारोहिणी निलेकणी या देशातील सर्वाधिक दानशूर महिला ठरल्या आहेत. त्यांनी २१५ कोटी रुपयांचे योगदान दिले. त्यानंतर बायोकॉनच्या संस्थापक किरण मजुमदार-शॉ (९३ कोटी रुपये), अनु आगा आणि कुटुंब (७८ कोटी रुपये) तसेच हरीश आणि बिना शाह फाउंडेशनच्या बिना शाह (७७.५ कोटी रुपये) यांचा क्रमांक लागतो. यादीतील महिला दानशूर व्यक्तींची संख्या २४ वरून २९ झाली आहे..'एफडीए'ची केंद्राविरोधातील याचिका मागे, FSSAIचा न्यायालयाबाहेर तोडग्याचा प्रस्ताव; सामोपचाराचे प्रयत्न.मुंबईत सर्वाधिक दानशूरमुंबईत दानशूर व्यक्तींची संख्या सर्वाधिक ६४ आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही संख्या सातने जास्त आहे. नवी दिल्लीतील ४१ आणि बंगळूरमधील २० व्यक्तींचा यादीत समावेश आहे. मात्र, देणगीच्या रकमेत नवी दिल्लीने बाजी मारली आहे. दिल्लीतील दानशूरांनी तीन हजार १६८ कोटी रुपये दिले असून, मुंबईतील तीन हजार सात कोटी रुपयांच्या देणगीपेक्षा ही रक्कम किंचित अधिक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.