Navi Mumbai: नवी मुंबईत खासगी शाळांची मनमानी! मैदानांवर विनापरवानगी टर्फ उभारण्याच्या प्रकारात वाढ; पालिकेकडे कारवाईची मागणी

नवी मुंबई : शहरातील खाजगी शाळांकडून मनमानी प्रकार वाढीस लागले आहेत. मैदांनावर विनापरवानगी क्रिकेट व फुटबॉलचे टर्फ उभारून बक्कळ पैसे कमावले जात असल्याची तक्रार होत आहे. शिवसेनेचे नगरसेवक मनोज हळदणकर यांनी महापालिकेला प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याला उत्तर देताना महापालिकेने विनापरवानगी टर्फ उभारणाऱ्या शाळांची नावे जाहीर केली आहेत. अशा शाळांवर कारवाई करण्याची मागणी हळदणकर यांनी केली आहे..नवी मुंबई शहरात दिघा पासून ते पनवेल आणि उरण परिसरात सिडकोने खाजगी शैक्षणिक संस्थांना अल्पदरात भूखंड वाटप केले आहेत. अटीशर्तींवर दिलेल्या या भूखंडांवर शाळा व्यतिरीक्त इतर वाणिज्य वापरास बंदी आहे. तरी सुद्धा अनेक शैक्षणिक संस्था शिक्षणाव्यतिरीक्त वाणिज्य वापर करीत आहेत. त्यापैकी मैदानांवर टर्फ उभारून विविध खेळांचे प्रशिक्षण देण्याच्या नावाखाली हजारो रुपयांची शुल्क पालकांकडून उकळले जात आहे. मुळात शाळांना मैदानांचा वाणिज्य वापर करण्यास नियमाप्रमाणे मनाई करण्यात आली आहे. तरी सुद्धा बऱ्याच टर्फमध्ये खेळण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शाळा वार्षिक नोंदणी आणि मासिक शुल्क आकारत आहेत..Mumbai News: यंदाही मुंबईची तुंबई! ८० ठिकाणी भरणा-या पाण्याचा उपसा करण्यासाठी ५४७ पंप बसविणार.याबाबत मनोज हळदणकर यांनी महापालिका प्रशासनाला प्रश्न विचारले होते. त्याची माहिती देताना पालिकेने स्पष्ट केले आहे, की वाशीतील फादर ऍग्नेल शाळा यांना सिडको महामंडळाची रितसर परवानगी घेऊन टर्फ उभारले आहेत. परंतू नेरुळमधील डॉन बॉस्को, पोदार इंटरनॅशनल, कोपरखैरणे येथील ऑर्चिड इंटरनॅशनल स्कूल, सेंट मेरी आयसीएसई स्कूल, व ऐरोलीतील न्यू होरायझोन वर्ल्ड ऍकॅडमी स्कूल या शाळांनी परवानगी न घेता फुटबॉल टर्फ उभारल्याचे स्पष्ट केले आहे..परंतू टर्फकरीता पैसे घेत नसल्याचे शाळांनी महापालिकेला कळवले असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. पालिकेने दिलेल्या या स्पष्टीकरणावर हळदणकर यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. आगामी सभेत शाळा टर्फकरीता विद्यार्थ्यांकडून पैसे उकळत असल्याने ते उघडकीस आणणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..पालिकेकडून ना भाडे, ना मोबदला… तरीही म्हाडाने भरला 26 लाखांचा मालमत्ता कर, नेमकं प्रकरण काय?.नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत सिडकोने जागा दिलेल्या शाळा मैदानांवर बिनधास्तपणे टर्फ उभारत आहेत. गोरगरीबांच्या मूलांना या टर्फमध्ये खेळायला मिळत नाही. शाळा संपल्यानंतर मैदाने बाहेरच्या मूलांना खुले करुन द्यायला हवे. पण शाळा टर्फमुळे खेळू देत नाही. तसेच मैदाने सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी भाड्याने देतात. त्यावर प्रशासनाने कारवाई करावी.- मनोद हळदणकर, गटनेते, नवी मुंबई महापालिका.