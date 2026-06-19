Uddhav Thackeray: शिवसेना काँग्रेससोबत विलीन होणार का? उद्धव ठाकरेंनी एका वाक्यात उत्तर देत विषयच संपवला!

आज शिवसेनेचा ६० वा स्थापना दिवस आहे. या निमित्ताने एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गट मुंबईत स्वतंत्र सभा घेत आहेत. उद्धव गटाचा कार्यक्रम सायन येथील षण्मुखानंद हॉलमध्ये, तर शिंदे गटाची सभा गोरेगाव येथील नेस्को सेंटरमध्ये होत आहे. हा स्थापना दिवस अशा वेळी आला आहे, जेव्हा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नऊ खासदारांपैकी सहा खासदारांनी बंड केले आहे. या खासदारांनी पक्षाच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. विभक्त होण्याची कारणे स्पष्ट करणारे पत्र लोकसभा अध्यक्षांना सादर केले. यावर आज उद्धव ठाकरेंनी जोरदार निशाणा साधला आहे. त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जहरी टीका केली आहे..एके काळी बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी जोडलेली आणि पक्षाचा आवाज असलेली शिवसेना आता दोन गटांमध्ये विभागली गेली आहे. एका गटाचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे करत आहेत, तर दुसऱ्या गटाचे नेतृत्व एकनाथ शिंदे करत आहेत. आज शिवसेनेच्या स्थापनेला ६० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ६० वर्षांपूर्वी याच दिवशी बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेचा पाया घातला होता, परंतु गेल्या काही वर्षांपासून शिवसेना एका वेगळ्याच टप्प्यातून जात आहे. पक्ष दोन गटांमध्ये विभागला गेला आहे. आतापर्यंत शिवसेनेमध्ये ५ वेळा फूट पडली आहे. या सगळ्यावर उद्धव ठाकरेंनी मोठं वक्तव्य केलं आहे..Mumbai News: मुंबईकरांच्या आरोग्याशी खेळ! भेसळयुक्त मिठाई-माव्याचा मोठा साठा उघड; तुकाराम मुंढेंची धडक कारवाई.शिवसेना मेळाव्यात उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आज अनेकांना वाटलं होतं, आजच्या मेळाव्याला खचून गेलेला शिवसैनिक दिसेल. मात्र हा खचून गेलेला नाहीतर पेटलेला शिवसैनिक आहे. संकटाला पुरून उरणारा शिवसैनिक माझ्यासोबत आहे. आज देशाच्या कानाकोपऱ्यातून शिवसैनिक हा सोहळा पाहत आहे. भाजप आहे कुठे? संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत नाही. .ते म्हणाले की, ३० वर्ष आम्ही भाजपसोबत होतो. या तीन वर्षात त्यांच्यासोबत विलीन नाही झालो, तर आता कॉंग्रेसमध्ये कसे होणार? भाजपच आता एकनाथ शिंदेंच्या गटात सामील होणार आहे. माझ्यावर टीका होत आहेत. आदित्यवर घाणेरडे आरोप होत आहेत. एकनाथ शिंदेंना दुसऱ्यांचे बाप चोरावे लागत आहेत. .Monsoon Tracker: दिल्ली होरपळतेय, मुंबई पाणी जपून वापरतेय... पाऊस नेमका अडकला कुठे? मान्सूनची अनपेक्षित सुस्ती.उद्धव ठाकरे म्हणाले की, लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास उडत चालला आहे. मला चिंता वाटते की, जर हे असेच चालू राहिले, तर देश अराजकतेकडे जाऊ शकतो. पक्षविरोधी बंड करणाऱ्या खासदारांच्या मतदारसंघातील मतदारांची उद्धव ठाकरे यांनी माफी मागितली आहे. "माझ्या आवाहनाला आणि बाळासाहेबांच्या नावाला प्रतिसाद देत या मतदारांनी आम्हाला मतदान केले होते. मोदींचे नाव न वापरता आम्ही या नऊ जागा जिंकल्या होत्या," असे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.