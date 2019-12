मुंबईत शिवसेना नेत्यावर गोळीबार; रुग्णालयात दाखल

मुंबई : मुंबईतील विक्रोळी भागात शिवसेना नेत्यावर आज (गुरुवार) सकाळी गोळीबार झाल्याची घटना घडली आहे. या गोळीबारात ते जखमी झाले असून, त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

Mumbai: Shiv Sena leader Shekhar Jadhav shot at by an unknown miscreant in Vikhroli, early morning today. He has been admitted to a nearby hospital. Accused arrested. Investigation is underway. #Maharashtra

