मुंबई : शिवसेनेच्या आमदार अपात्रताप्रकरणाची सध्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुनावणी सुरु आहे. पण ही सुनावणी धिम्यागतीनं सुरु असल्यानं अध्यक्षांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. माझ्याकडं फक्त १६ दिवस आहेत, त्यात सुनावणी संपवून निर्णय घ्यायचा आहे, असंही यावेळी नार्वेकर म्हणाले. (Shiv Sena MLA Disqualification Rahul Narvekar angry at hearing that started in slowly)

कालपासून सलग तीन दिवस ही सुनावणी सुरु असून आजचा सुनावणीचा दुसरा दिवस होता. या सुनावणीत शिवसेनेचे व्हिप सुनील प्रभू यांची शिंदे गटाच्या वकिलांकडून तसेच अध्यक्ष नार्वेकरांकडून उलटतपासणी घेण्यात आली.

दरम्यान, एकूणच संपूर्ण प्रक्रिया धिम्या गतीनं सुरु असल्यानं त्यावर नार्वेकरांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "मला 31 डिसेंबरपर्यंत या प्रकरणांची सुनावणी संपवायची आहे. सार्वजनिक सुट्या आणि अधिवेशन कालावधी वगळता माझ्याकडे या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी फक्त 16 दिवसांचा कालावधी आहे. जर या गतीने सुनावणी जात असेल तर या सगळ्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करणं अवघड होईल"