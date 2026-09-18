Shiv Sena Symbol Case : 'सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आमच्याच बाजूने लागेल'; शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या वादावर संजय निरुपम यांचा मोठा दावा, शिंदेंच्या बंडाबाबतही केलं भाष्य

मुंबई : शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत सुरू असलेल्या वादावर शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी भाष्य केले (Sanjay Nirupam statement on Shiv Sena) आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निश्चितच आपल्या बाजूने लागेल, असा दावा त्यांनी केला..संजय निरुपम म्हणाले, की शिवसेनेत ज्या प्रकारे फूट पडली, त्यावेळी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बंड झाले. या बंडाला मोठ्या संख्येने खासदार, आमदार तसेच संपूर्ण पक्षसंघटनेचा पाठिंबा होता. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे सिद्ध होते, असा दावा त्यांनी केला..Ladki Bahin Yojana Update : लाडकी बहीण योजनेत 5 हजार कोटींचा घोटाळा? सुप्रिया सुळेंच्या गंभीर आरोपामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ, आकडेवारीतील फरकावरून सरकारवर चौफेर टीका.तसेच, २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत जनतेने शिवसेनेला दिलेला कौल आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (UBT) चा झालेला पराभव, यावरून जनतेनेही त्या निर्णयाला समर्थन दिल्याचे स्पष्ट होते, असे निरुपम यांनी म्हटले..या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगानेही आपल्या बाजूने निर्णय दिला आहे. या निर्णयांच्या आधारे आणि त्याच चौकटीत राहून सर्वोच्च न्यायालयदेखील आगामी काळात आपल्या बाजूने निकाल देईल, असा विश्वास संजय निरुपम यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.