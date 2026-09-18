मुंबई

Shiv Sena Symbol Case : 'सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आमच्याच बाजूने लागेल'; शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या वादावर संजय निरुपम यांचा मोठा दावा, शिंदेंच्या बंडाबाबतही केलं भाष्य

Shiv Sena Symbol Case : शिवसेना पक्ष-चिन्ह वादावर संजय निरुपम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आपल्या बाजूने लागेल, असा दावा केला. निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयांचा आधार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Sanjay Nirupam Claims Supreme Court Verdict

Sanjay Nirupam Claims Supreme Court Verdict

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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मुंबई : शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत सुरू असलेल्या वादावर शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी भाष्य केले (Sanjay Nirupam statement on Shiv Sena) आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल निश्चितच आपल्या बाजूने लागेल, असा दावा त्यांनी केला.

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