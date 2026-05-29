KDMC: अतिधोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ठोस धोरण ठरवा, ठाकरे गटाची मागणी

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीत वाढत चाललेल्या अतिधोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावरून शिवसेना ठाकरे पक्षाने प्रशासनाला धारेवर धरत तातडीने विशेष पुनर्विकास धोरण लागू करण्याची मागणी केली आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हजारो नागरिकांच्या जीविताचा प्रश्न गंभीर बनला असून दुर्घटना टाळण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ठाकरे गटाच्या शिष्टमंडळाने केली आहे..कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात सध्या ४५० हून अधिक धोकादायक इमारती असून त्यापैकी २२५ इमारती अतिधोकादायक घोषित करण्यात आल्या आहेत. या इमारतींमध्ये हजारो कुटुंबे वास्तव्यास असून दरवर्षी पावसाळ्यात इमारतींचे सज्जे कोसळणे, भिंती पडणे किंवा इमारत दुर्घटनांच्या घटना घडत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे पक्षाचे गटनेते तथा नगरसेवक उमेश बोरगांवकर यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष प्रतोद संकेश भोईर, स्थायी समिती सदस्य विशाल गारवे, माजी नगरसेवक प्रदीप साळवी आदींच्या शिष्टमंडळाने केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल यांची भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नगरविकास विभाग तसेच महापालिका प्रशासनाकडे विशेष पुनर्विकास धोरण लागू करण्याची मागणी करण्यात आली..ठाकरे गटाच्या मते, अधिकृत इमारती अतिधोकादायक झाल्यानंतरही त्यांचा पुनर्विकास व्यवहार्य होत नाही. कमी एफएसआयमुळे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. विशेषतः ६ मीटर आणि ९ मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगत असलेल्या इमारतींना केवळ सात मजल्यांपर्यंत परवानगी मिळत असल्याने पुनर्विकास आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याची भूमिका मांडण्यात आली. भाडेकरू, पोटभाडेकरू आणि पागडी पद्धतीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन वाढीव एफएसआयशिवाय शक्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..याशिवाय ९ मीटर रुंदीचे सर्व रस्ते १२ मीटर करण्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. ठाणे महापालिकेप्रमाणे केडीएमसी क्षेत्रात अतिरिक्त एफएसआय, इन्सेंटिव्ह एफएसआय, प्रीमियम सवलत तसेच यूडीसीपीआर नियम ७.६ अंतर्गत "ओव्हर अँड अबव्ह" एफएसआय मंजूर करावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे.."दुर्घटना घडल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा जीवितहानी टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. हजारो कुटुंबांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे," असे मत उमेश बोरगांवकर यांनी व्यक्त केले. तसेच या विषयावर एमसीएचआयच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून लवकरच पुढाकार घेत पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..दरम्यान, कल्याण-डोंबिवलीतील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून पुनर्विकासाच्या गोंधळात पालिका प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. पावसाळा तोंडावर असताना नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.