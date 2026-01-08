शिवाजी पार्कवर ठाकरे बंधूंनंतर महायुतीची सभा होणार, चार पक्षांनी मागितलेल्या तारखा; अखेर BMCने काढला तोडगा

BMC Election News: महापालिका निवडणुकीची जवळ येत आहे, तसा प्रचारही जोर धरत आहे. मुंबईच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या ऐतिहासिक शिवाजी पार्कवर प्रचाराची रणधुमाळी रंगणार आहे. महापालिकेने दिलेल्या परवानगीनुसार, ११ जानेवारीला उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची संयुक्त सभा होणार असून, दुसऱ्या दिवशी १२ जानेवारीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सभा होणार आहे..मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रचाराचा धडाका लावला असताना, ठाकरे बंधूही शाखा भेटी आणि मुलाखतींच्या माध्यमातून वातावरण निर्मिती करीत आहेत..Ambarnath : परवानगीशिवाय भाजपसोबत हातमिळवणी, काँग्रेसनं केलं निलंबित; नगरसेवकांचा पक्ष सोडण्याचा इशारा.शिवाजी पार्कवर सांगता सभा घेण्यासाठी शिवसेना ठाकरे गट, मनसे, शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप या चारही पक्षांनी महापालिकेकडे परवानगी मागितली होती. प्रशासनाने यावर तोडगा काढत ११ जानेवारीची तारीख ठाकरे बंधूंसाठी, तर १२ जानेवारीची तारीख महायुतीसाठी निश्चित केली आहे..तब्बल दोन दशकांनंतर ठाकरे बंधू शिवाजी पार्कवरील मैदानात एकाच व्यासपाठीवर एकत्र येणार आहे. त्यानंतर १२ जानेवारीला होणारी महायुतीची सभा ही निवडणुकीच्या प्रचाराची सांगता सभा असेल. यात देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे ठाकरेंच्या आरोपांना कसे प्रत्युत्तर देतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. दोन्ही बाजूंनी 'मुंबई कुणाची?' या मुद्द्यावर शक्तिप्रदर्शन करण्याची तयारी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.