मुंबई

शिवाजी पार्कवर ठाकरे बंधूंनंतर महायुतीची सभा होणार, चार पक्षांनी मागितलेल्या तारखा; अखेर BMCने काढला तोडगा

BMC Election : मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. शिवाजी पार्कवर आधी ठाकरे बंधूंची सभा होणार आहे. तर त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी महायुतीची सभा होणार आहे.
BMC Election

BMC Clears Rally Dates At Shivaji Park

Esakal

सूरज यादव
Updated on

BMC Election News: महापालिका निवडणुकीची जवळ येत आहे, तसा प्रचारही जोर धरत आहे. मुंबईच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या ऐतिहासिक शिवाजी पार्कवर प्रचाराची रणधुमाळी रंगणार आहे. महापालिकेने दिलेल्या परवानगीनुसार, ११ जानेवारीला उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची संयुक्त सभा होणार असून, दुसऱ्या दिवशी १२ जानेवारीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सभा होणार आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
maharashtra
NCP
Mumbai
bmc election
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com