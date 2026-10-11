Mumbai News: मुंबईत सेनाभवनासमोर राडा! शिवसैनिक पोलिसांच्या ताब्यात, आदित्य-तेजस ठाकरे आक्रमक

मुंबई : दिल्लीतील सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतही आंदोलनाचा भडका उडाला आहे. सीजेपीच्या समर्थानार्थ युवासेनेकडून मुंबईतील शिवाजी पार्कमध्ये आंदोलानाची हाक देण्यात आली आहे. या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी दिली नसल्यामुळे आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांची पोलिसांकडून धरपकड केली जात आहे. यावेळी शिवसैनिकांना सोडवण्यासाठी आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरे हे देखील रस्त्यावर उतरले आहेत. मात्र या दोघांचीही गाडी पोलिसांनी अडवल्यामुळे सेनाभवनासमोर मोठा राडा झाल्याचे दिसून येत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.