पालघर : रिलीफ रुग्णालय राडा प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची कोंडी आणखीन वाढली आहे. अकरा संशयित आरोपींच्या जामीन अर्जावर गुरुवारी (ता. १९) निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र सरकारी पक्षाकडून दोषारोप निश्चित करण्यासंदर्भातील अर्ज आणि आमदारपुत्र रोहित गावीत यांना प्रकरणातून वगळण्याबाबत त्यांच्या वकिलांनी केलेला अर्ज न्यायालयात दाखल झाल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. आता २५ नोव्हेंबर रोजी जामीन अर्जावर निर्णय होणार असल्याने संबंधित पदाधिकाऱ्यांना आणखी सहा दिवस न्यायालयीन कोठडीत राहावे लागणार आहे..प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सुजाता बांदल यांनी गुरुवारी पुढील तारीख दिली. या प्रकरणात शिवसेनेचे निलंबित जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे, शहरप्रमुख राहुल घरत, युवा सेना प्रमुख साईराज पाटील, आमदारपुत्र रोहित गावीत यांच्यासह ऋषभ वारे, राहुल संखे, शुभम बांदिवडेकर, नगरसेवक नीलम संखे आणि मनोज घरत यांचा न्यायालयीन कोठडीतील मुक्काम वाढला आहे. दरम्यान काही आरोपी सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल करणार असल्याची चर्चा असली तरी गुरुवारपर्यंत असा कोणताही अर्ज दाखल झालेला नव्हता..Palghar News : रिलीफ रुग्णालय राडा प्रकरणात सुधीर गुप्ता यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती; शासनाकडून अधिकृत अधिसूचना जारी.दहीहंडी उत्सवादरम्यान गोविंदा पथकातील जखमी सदस्याच्या उपचारावरून ५ सप्टेंबर रोजी रिलीफ रुग्णालयात वाद झाला होता. यावेळी तत्कालीन शिवसेना पदाधिकारी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी रुग्णालयात गोंधळ घालत डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ आणि धमकी दिल्याचा आरोप आहे. तसेच रुग्णालय कर्मचारी विवेक झिंगा यांना मारहाण केल्याची तक्रारही करण्यात आली होती..TB Free Vasai Virar : क्षयरोगाच्या वाढत्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेचा मोठा निर्णय; मुंबईला जाण्याची गरज कमी होणार.या घटनेनंतर पालघर पोलिस ठाण्यात शिवसेनेच्या नामनिर्देशित पदाधिकाऱ्यांसह अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासादरम्यान पोलिसांनी टप्प्याटप्प्याने अटकसत्र राबवून एकूण २३ जणांना अटक केली. या प्रकरणातील वाढत्या न्यायालयीन घडामोडींमुळे शिवसेनेच्या पालघरमधील पदाधिकाऱ्यांसमोरील अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.