BMC Election: महापालिकेसाठी शिंदे गट सक्रिय, लोकसभा मतदारसंघनिहाय नेत्यांवर जबाबदारी

मुंबई : शिवसेना शिंदे पक्षाने मुंबई महापालिका निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी संघटनात्मक बांधणीसाठी लोकसभानिहाय प्रमुखांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांच्याकडे मुंबई आणि उपनगरांतील निवडणुकीची जबाबदारी सोपविली आहे. मुंबई महापालिकेची नुकतीच प्रभागरचनेची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्याला आता अंतिम स्वरूप दिले जाईल. .लवकरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी सर्वच पक्ष तयारीला लागले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून शिंदेंच्या शिवसेनेने मुंबईतील लोकसभा मतदारसंघनिहाय प्रमुखांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी शिवसैनिकांकडून प्रयत्न केले जातील, असे शिवसेना सचिव संजय मोरे यांनी म्हटले आहे..माजी नगरसेवक कार्यरतआतापर्यंत विविध पक्षांचे १०३ माजी नगरसेवक शिंदेंच्या पक्षात दाखल झाले आहेत. त्यात ठाकरे गटाच्या ४८ जणांचा समावेश आहे. त्यांना निवडणुकीसाठी सक्रिय राहण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत..मतदारसंघनिहाय प्रमुखमुंबई उत्तर लोकसभा : प्रकाश सुर्वेमुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा : रवींद्र वायकरउत्तर मध्य लोकसभा : डॉ. दीपक सावंतदक्षिण मध्य मुंबई : राहुल शेवाळेदक्षिण मुंबई : मिलिंद देवरामुलुंड-भांडुप : शिशिर शिंदेविक्रोळी-घाटकोपर-मानखुर्द-शिवाजीनगर : दत्ता दळवी.