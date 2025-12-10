Maharashtra Politics: आठवडी बाजारावरून भाजप-शिंदेसेना आमनेसामने, कल्याणमध्ये पुन्हा वातावरण तापले!

डोंबिवली : पक्ष प्रवेशावरून निर्माण झालेला वाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या एकत्रित उपस्थितीनंतर थंड झाल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यातच आता ग्रामीण भागात भरणाऱ्या आठवडी बाजाराच्या मुद्द्यावरून पुन्हा शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपचे इच्छुक उमेदवार पुन्हा आमनेसामने आले आहेत. त्यामुळे पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा महायुती मधील भाजपा आणि शिवसेनेत वाद निर्माण झाला आहे..कल्याण–डोंबिवलीत भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात एकमेकांचे पदाधिकारी, माजी नगरसेवक आणि कार्यकर्त्यांच्या पक्षप्रवेशावरून गेल्या काही दिवसांत जोरदार कुरघोडी रंगली होती. हा वाद राज्यभर चर्चेचा विषय ठरला; इतकेच नव्हे तर दिल्लीपर्यंत पोहोचला. डोंबिवलीतील एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण एकाच व्यासपीठावर आले, तेव्हा हा वाद मिटल्याचे संकेत मिळाले होते..Mumbai: लोकलमध्ये लटकून प्रवास करण्याच्या प्रवाशांच्या कृतीला निष्काळजी म्हणता येणार नाही, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.मात्र पॅनल क्रमांक 30 मधील आठवडी बाजार या नव्या मुद्द्याने दोन्ही पक्षांतील नाराजी पुन्हा चिघळली आहे. भाजपच्या माजी नगरसेविका रविना माळी यांनी शिंदे गटातील पदाधिकारी अर्जुन पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप करत कारवाईची मागणी केली आहे..रविना माळी म्हणाल्या, “भाजप कार्यालयासमोर जबरदस्तीने आठवडी बाजार भरवला जात आहे. अर्जुन पाटील हे बाऊन्सर घेऊन दहशत माजवत आहेत. आठवडी बाजाराला आमचा विरोध नाही, पण तो दुसऱ्या ठिकाणी लावावा. या प्रकरणात आम्ही डीसीपी अतुल झेंडे यांना निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली आहे.”.या आरोपांना उत्तर देताना अर्जुन पाटील यांनी हा राजकीय हेतू असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, “माझ्याकडे सुरक्षा रक्षक गेल्या दहा बारा वर्षांपासून आहे. आम्ही कोणाच्या कार्यालयासमोर बाजार लावलाच नाही. नागरिकांच्या मागणीवर हा बाजार सुरू केला असून त्यातून माझा कोणताही फायदा नाही. भोपर टेकडीवरील कार्यक्रमास मोठी गर्दी जमल्याने विरोधकांची भंबेरी उडाली आहे. निवडणूक तोंडावर आली आहे, म्हणूनच आरोपांची फेकाफेक सुरू आहे.” .Mumbai Crime: आधी अश्लील हावभाव, नंतर आरडाओरड करताच रिक्षातून बाहेर ढकलल अन्...; चालकाचं मुलीसोबत धक्कादायक कृत्य.या नव्या वादामुळे शिवसेना–भाजप मधील ‘समेट’ किती टिकतो, आणि वरिष्ठ नेते या प्रकरणात कोणता तोडगा काढतात, याकडे केडीएमसी परिसरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.