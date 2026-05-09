Mumbai: हुतात्मा स्मारकाच्या दुरवस्थेचे पालिकेत पडसाद! विरोधकांची सत्ताधाऱ्यांवर टीका, भाजपचा पलटवार

मुंबई : हुतात्मा स्मारकाची दुरावस्था झाल्याची गंभीर बाब आज शिवसेना ठाकरे पक्षाने सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. आज पालिका सभागृहात ८१ हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पावा मंजूरी दिली. मात्र स्मारकाच्या दुरावस्था झाली आहे त्याची डागडूची करण्याची प्रशासनाला गरज भासली नाही काय असा सवाल विरोधी पक्षाने केला. स्मारकाच्या दुरावस्थेवरून पालिका सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जुपली होती..स्मारकाची दुरवस्था झाली असून ८१ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असणाऱ्या मुंबई महापालिकेला सुशोभीकरण डागडुजी करण्याची गरज भासली नाही का, असा हरकतीचा मुद्दा शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे नगरसेवक अंकित प्रभू यांनी आज सभागृहात उपस्थित केला केला. प्रभू यांच्या हरकतीच्या मुद्द्याला पाठिंबा देत काँग्रेसचे गटनेते आश्रफ आजमी यांनी सत्ताधारी पक्षाला स्मारकाचे सुशोभीकरण करण्याचा विसर पडला, अशी टीका आजमी यांनी यावेळी केली..आजमी यांनी टीका करताच स्वतंत्र महाराष्ट्रासाठी चळवळ उभारली त्यावेळी गोळीबार झाला तो काँग्रेसच्या काळात झाला. त्यामुळे काँग्रेसने हुतात्म्यांनी बलिदान दिले त्याबद्दल बोलूच नये, असा घणाघात स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी काँग्रेसवर केला..स्मारकाच्या दुरुस्तीसाठी आजच प्रशासनाला निर्देश द्या. पालिकेचे बजेट नसेल तर विरोधी पक्षातील नगरसेवक २५ लाखांचा निधी परत देतो, असा इशारा विरोधी पक्ष नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी दिला. आश्रफ आजमी यांनी उल्लेख केला म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा. जवहारलाल नेहरु यांनी त्यावेळ बाॅम्बे वेगळी करण्याचा घाट घातला होता..त्यावेळी हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी आदेश दिले होते की काँग्रेसच्या बाजूने जाऊ नका, पण आज शिवसेना ठाकरे पक्ष काँग्रेस बरोबर आहे, असा टोला शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे गटनेते अमय घोले यांनी विरोधकांना लगावला. हुतात्मा स्मारकाच्या मुद्दात निधीचा विषय कुठून आला. कोणी किती निधी घेतला सगळी डिटेल्स आहे, असा इशारा सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी यावेळी विरोधकांना दिला..अखेर प्रस्ताव मंजूर!हुतात्मा चौकाचे सुशोभीकरण अहवाल १५ दिवसांत सादर करावा. स्मारकाच्या दुरुस्ती सुशोभीकरणासाठी मुंबई महापालिका सक्षम आहे, निधी देण्याची गरज नाही, असा पलटवार महापौर रितू तावडे यांनी विरोधकांवर केला. तसेच मतदानाची प्रक्रिया पार पडली असून सत्ताधारी पक्षाला ११२ तर विरोधी पक्षाला ७९ मते मिळाल्याने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत असल्याचे रितू तावडे यांनी जाहीर केले.