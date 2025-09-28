Shivsena Dasara Melava: ओल्या दुष्काळाच्या भीषणतेने दसरा मेळावे गाजणार, दोन्ही शिवसेना शक्तीप्रदर्शनासाठी सज्ज

मुंबई : मुंबई महानगर पालिका निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर होणा-या दसरा मेळाव्यासाठी दोन्ही शिवसेना पक्ष जोरदार शक्तीप्रर्शन करण्याच्या तयारीत आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा दसरा मेळाला आझाद मैदानावर तर उध्दव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा शिवाजी पार्क मैदानावर होणार आहे. या मेळाव्यासाठी दोन्ही पक्षाचे पदाधिकारी मेळाव्यात रेकॉर्डब्रेक गर्दी जमविण्यासाठी झटत आहेत. या मेळाव्यांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ओल्या दुष्काळाच्या भीषणतेने दोन्ही दसरा मेळावे गाजणार आहेत..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे हे दोघेही नेते दुष्काळी दौरे करीत आहेत. त्यांनी तेथील दुष्काळाची भीषणता पाहिली आहे. त्यामुळे दसरा मेळाव्यात दोन्ही नेच्यांमध्ये आरोप प्रत्यारोप होण्याची दाट शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे ही दुष्काळी दौरे करीत आहेत. शेतकरी पूर्ण उध्दवस्त झाला आहे. दुष्काळाची भीषणता या मेळाव्यात मांडली जाण्याची शक्यता आहे..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे दसरा मेळाव्याचे यंदाचे तिसरे वर्ष आहे. पहिला दसरा मेळावा बीकेसी ग्राऊंडवर झाला होता. गेल्या वर्षी आझाद मैदानावर झाला. यंदाही याच मैदानावर होणार आहे. त्यामुळे आझाद मैदानावर दसरा मेळाव्याची जोरदार तयारी पक्षाने सुरू केली आहे..Asia Cup Final: अंतिम सामन्यात गोंधळ नको! आता अश्लील हावभाव केलेत तर थेट...; भारत-पाक रणसंग्रामापूर्वी दुबईत कडक नियम लागू.शिवाजी पार्क येथे मेळावा घेण्याचा अट्टाहास शिवसेना शिंदे पक्षाने सोडल्याचे दिसते. आझाद मैदानावर होणा-या दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या पदाधिका-यांकडे जबाबदारी सोपविली आहे. राज्यभरातून पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते येणार असल्याने त्यांच्या गाड्यांची पार्किंगची व्यवस्था, त्यांची आसन व्यवस्था, फूड पॅकेट यासाठी विविध समित्या स्थापन केल्या आहेत तशी विभागून जबाबदारी पदाधिका-यांना देण्यात आली आहे..पालिका निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर होणा-या शिवसेना (उध्दव ठाकरे) पक्षाने दसरा मेळाव्याची शिवाजी पार्कवर जोरदार तयारी केली आहे. शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्यासाठी ठाकरे यांच्या शिवसेनेला परवानगी देण्यात आली आहे. मुंबईचे आमदार आणि नवनिर्वाचित विभागप्रमुख यांच्यावर विशेष जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. शिवसेनेच्या स्थापनेपासून दरवर्षी शिवाजी पार्कवर शिवसेनेचा दसरा मेळावा होतो. बदलापूर, कल्याण, भिवंडी आणि अंबरनाथ येथील शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या..शिवतीर्थावर होणारा दसरा मेळावा हा ऐतिहासिक होईल. जिल्हाप्रमुख, मुंबईतील शाखाप्रमुख, महिला शाखाप्रमुख, विभाग प्रमुख अत्यंत उत्साहात आहेत. मेळाव्यासाठी राज्यभरातून येण्यासाठी शिवसैनिकांची मोठी गर्दी होणार आहे.- हर्षल प्रधान, प्रवक्ते शिवसेना (उध्दव ठाकरे) पक्ष.जगातील सर्वात मोठी एआय कंपनी कोणती?.राज्यभरातून लाखो लोक या मेळाव्यासाठी येणार असल्याने त्यांच्यासाठी चोख तयारी आझाद मैदानात करण्यात येणार आहे. तशी आखणी पदाधिकारी करण्यात आली आहे. हा मेळावा पालिका निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर विराट होईल.- मनिषा कायंदे, प्रवक्त्या, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्ष.इतर प्रश्नांवर आरोपप्रत्यारोप राज्यातील ओला, दुष्काळ, महिला सुरक्षा, हिंदू मुस्लिम तेढ, भाजपाच्या धोरणांवर टीका, ईव्हीएम घोटाळा आदी प्रश्नांवर या मेळाव्यात आरोप प्रत्यारोप होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दोन्ही मेळावे गाजतील. त्यामुळे दोन्ही मेळाव्यांकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.