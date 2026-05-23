Thane: ठाकरे गटाच्या बैठकीत मोठा गोंधळ! शाखेत अचानक ६० ते ७० जणांचा प्रवेश, शाखाप्रमुखांवर जोरदार हल्ला; नेमकं काय घडलं?

कल्याण : कल्याण पूर्व जिल्ह्यातील कोळसेवाडी परिसरात शिवसेना ठाकरे गटाच्या शाखा बैठकीदरम्यान मोठा गोंधळ उडाला. बैठकीत संघटनात्मक मुद्द्यांवर चर्चा सुरू असताना अचानक सुमारे ६० ते ७० जण शाखेच्या आवारात घुसत हाणामारी केली. .ठाकरे गटाच्या सहसंपर्क प्रमुखांच्या उपस्थितीत बैठक सुरू होणार होती, तेव्हाच हा वाद सुरू झाला. शाखाप्रमुख सोमनाथ भोईर आणि देवेंद्र प्रसाद यांनी दावा केला आहे, की जिल्हाप्रमुख शरद पाटील आणि त्यांच्या समर्थकांनी कट रचून बाहेरून ६० ते ७० तरुणांना बोलावले होते. अनेक तरुण नशेत होते. त्यांचा पक्षाशी काहीही संबंध नव्हता. या लोकांनी शाखेत घुसून त्यांच्यावर आणि देवेंद्र प्रसाद यांच्यावर हल्ला करून त्यांना जखमी केले..आरोप फेटाळलेजिल्हाप्रमुख शरद पाटील यांनी सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. ते म्हणाले की संघटनात्मक आणि निवडणुकीच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी झालेल्या बैठकीदरम्यान केवळ किरकोळ बाचाबाची आणि झटापट झाली होती. त्यांच्या मते, कोणतीही गंभीर हिंसा झाली नाही आणि ही घटना जुन्या राजकीय मतभेदांचा परिणाम होती..पालिका आयुक्तांची उदंचन केंद्रांना भेटमुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी शहर विभागातील ए, सी आणि डी विभागात विविध परिसर, चौकी आणि उदंचन केंद्र आदी ठिकाणी बुधवारी (ता. २०) आकस्मिक भेट देऊन पाहणी केली. आयुक्तांनी यावेळी कीटकनाशक नियंत्रणासाठी वापरली जाणारी विविध उपकरणे आणि त्यांचे प्रात्यक्षिक पाहून संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून माहिती जाणून घेतले. तसेच, मूषक नियंत्रणासाठी केल्या जाणाऱ्या विविध उपाययोजना, चौकीवरील एकंदरीत कामकाज आदींबाबत सखोल माहिती घेत कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीची नोंदवही आणि अन्य बाबींची पडताळणी केली.