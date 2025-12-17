Maharashtra Politics: ठाकरे गट-काँग्रेसला धक्का! 'या' बड्या नेत्यांनी सोडली साथ; शिवसेना शिंदे गटात जाहीर प्रवेश

वाशी : नवी मुंबईत राजकीय वर्तुळात मोठी उलथापालथ घडली आहे. शिवसेना (उबाठा) गटाचे माजी नगरसेवक एम. के. मढवी, करण मढवी, माजी नगरसेविका विनया मढवी, तसेच नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष पूनम पाटील यांनी शिवसेना शिंदे गटात जाहीर प्रवेश केला. ठाणे येथे आयोजित कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश झाला..या पक्षप्रवेशामुळे नवी मुंबईतील शिवसेना (उबाठा) गट आणि काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक संघटनांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मढवी कुटुंबीयांचे ऐरोलीतील राजकारणात प्रभावी स्थान असून, विविध प्रभागांमध्ये त्यांचा जनसंपर्क आहे. तसेच काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षपदावर कार्यरत असलेल्या पूनम पाटील यांच्या प्रवेशामुळे काँग्रेसच्या संघटनात्मक ताकदीला खिंडार पडल्याचे चित्र आहे..Mumbai News: मराठी माणसा... जागा हो, मुंबई वाचव..! अज्ञाताकडून शहरात ठिकठिकाणी फलकबाजी; राजकीय वर्तुळात खळबळ .या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नव्याने प्रवेश केलेल्या सर्व नेत्यांचे स्वागत करत, विकासाभिमुख विचारधारेसोबत काम करण्यासाठी अनेक अनुभवी नेते शिवसेना शिंदे गटात येत आहेत. नवी मुंबईच्या सर्वांगीण विकासासाठी हे सर्वजण महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असा विश्वास व्यक्त केला..Mumbai News: धारावीकरांचे तात्पुरते स्थलांतर होणार, दरमहा १८ हजार रुपये मिळणार; पुनर्विकासासाठी प्रशासनाचा निर्णय.दरम्यान, आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर झालेला हा पक्षप्रवेश महत्त्वाचा मानला जात असून, नवी मुंबईतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उबाठा गट आणि काँग्रेससाठी हा मोठा धक्का मानला जात असताना, शिंदे गटाची ताकद मात्र या प्रवेशामुळे अधिक भक्कम झाल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.