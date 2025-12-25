Navi Mumbai Crime:'धावत्या लोकलमध्ये तरुणावर चाकूहल्ला'; डब्यात एकच खळबळ उडाली, वाशी स्थानकाजवळ थरार!

Mumbai Local Train Attack : जुन्या वादातून पेटलेल्या मानखुर्द येथील व्यक्तीने रागाच्या भरात लोकल ट्रेनमध्ये तरुणावर चाकूने प्राणघातक हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता. २३) सकाळी वाशी रेल्वे स्थानकाजवळ घडली. या हल्ल्यात तरुण गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर वाशी महापालिका रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या हल्ल्यानंतर हल्लेखोर तरुण पळून गेला असून वाशी रेल्वे पोलिसांनी त्याचा शोध सुरु केला आहे. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.सिराज अब्दुला शेख (वय २४) आणि राजेश राजगम अरुंदविहार (वय २५) हे दोघेही मानखुर्द येथे एकाच ठिकाणी राहण्यास आहेत. सिराज हा खासगी फायनान्स कंपनीत रिकव्हरीचे काम करतो. नेहमीप्रमाणे तो मंगळवारी सकाळी कामावर जाण्यासाठी मानखुर्द रेल्वे स्थानकावरून पनवेल-सीएसएमटी लोकलने प्रवास करत होता. यावेळी त्याचा मित्र मुबारक खान त्याच्यासोबत होता..सकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास लोकल वाशी रेल्वे स्थानकाजवळ येताना, त्याच डब्यात असलेला राजेश हा अचानक सिराजजवळ गेला. त्यानंतर त्याने थेट धारदार चाकूने सिराजवर हल्ला केला. राजेशने सिराजच्या मानेवर, पाठीवर, कमरेजवळ तसेच छातीवर सपासप वार केल्याने डब्यात एकच खळबळ उडाली. हल्ल्यादरम्यान दोघांमध्ये झटापट झाली. त्याचवेळी संशयिताच्या हातातील चाकू लोकलमध्ये पडला. लोकल वाशी स्थानकावर थांबताच राजेशने ट्रेनमधून उतरुन पलायन केले..आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत...भांडणाचा रागयापूर्वी सिराजचा राजेशसोबत वाद झाला होता. याच वादाचा राग मनात धरून त्याने हा प्राणघातक हल्ला केल्याचे जखमी सिराजने सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.