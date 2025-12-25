मुंबई

Navi Mumbai Crime:'धावत्या लोकलमध्ये तरुणावर चाकूहल्ला'; डब्यात एकच खळबळ उडाली, वाशी स्थानकाजवळ थरार!

Commuter Safety Mumbai Local Train : जुन्या वादातून पेटलेल्या तरुणाचा लोकलमध्ये चाकूहल्ला; वाशी स्थानकाजवळ थरारक घटना
Knife Attack in Moving Local Triggers Chaos Near Vashi Station

Knife Attack in Moving Local Triggers Chaos Near Vashi Station

Mumbai Local Train Attack : जुन्या वादातून पेटलेल्या मानखुर्द येथील व्यक्तीने रागाच्या भरात लोकल ट्रेनमध्ये तरुणावर चाकूने प्राणघातक हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता. २३) सकाळी वाशी रेल्वे स्थानकाजवळ घडली. या हल्ल्यात तरुण गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर वाशी महापालिका रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या हल्ल्यानंतर हल्लेखोर तरुण पळून गेला असून वाशी रेल्वे पोलिसांनी त्याचा शोध सुरु केला आहे.

