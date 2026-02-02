KDMC: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणातील ‘बाजीगर’! मनसेच्या ‘धुरंधर’नंतर आता श्रीकांत शिंदे यांना उपाधी

डोंबिवली : “पालिकेतील सत्तास्थापनेच्या खेळात निर्णायक चाली कोणाच्या बाजूने पडल्या, यावरूनच राजकीय उपमांची देवाणघेवाण सुरू झाली आहे. मनसेसाठी राजू पाटील ‘रिअल धुरंधर’ ठरत असताना, शिवसेना शिंदे गटाच्या दृष्टीने खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे ‘बाजीगर’ ठरल्याची भावना समर्थकांमधून व्यक्त होत आहे.” खासदार शिंदे यांचे तसे फलक शहरभर लावण्यात आले आहेत. .कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत शिवसेना शिंदे गट–भाजप युतीचे कितीही गोडवे गायले जात असले, तरी प्रत्यक्ष राजकारणात भाजपला डिवचण्याची आणि कोंडीत पकडण्याची एकही संधी शिवसेना शिंदे गटाकडून सोडली जात नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेच्या मतमोजणीनंतर भाजपशी थेट बोलणी न करता खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने आपल्या पारंपरिक राजकीय प्रतिस्पर्धी मनसेसोबत थेट तह घडवून आणत सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक संख्याबळ मिळवले..Mumbai Pune Hyderabad Bullet Train : मुंबई-पुणे-हैद्राबाद बुलेट ट्रेन मार्गावर 'इतके' स्टेशन्स असणार, तुमचे शहर यादीत आहे का ?.मनसेचे नेते राजू पाटील यांच्या पाच नगरसेवकांचा बिनशर्त पाठिंबा मिळवत शिवसेनेने महापालिकेतील सत्तेचा मार्ग सुकर केला. या घडामोडींमुळे मनसेकडून पाटील यांना ‘रिअल धुरंधर’ अशी उपाधी देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे, शिंदे शिवसेनेचा महापौर बसविण्यात निर्णायक भूमिका बजावल्याबद्दल खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना त्यांच्या समर्थकांकडून ‘बाजीगर’ अशी उपाधी देण्यात येत असून, त्याचे फलक शहरभर झळकत आहेत..गेल्या वर्षभरापासून महापालिकेत भाजपचाच महापौर बसेल, असा दावा भाजपकडून केला जात होता. कल्याण-डोंबिवली भाजपमय करण्याचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांचे प्रयत्न अंतिम टप्प्यात असतानाच ऐनवेळी राजकीय डावपेचांनी त्यात खीळ घातली गेल्याची चर्चा आहे. शिवसेना शिंदे गटाने परस्पर उद्धव ठाकरे गटाला कोंडीत पकडत सत्ता मजबूत करत असताना भाजपने सध्या नरमाईची भूमिका घ्यावी, असा सल्ला दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींकडून देण्यात आल्याने प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी संयम बाळगल्याचेही राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे..DMart नव्हे, आता 'She Mart'! महिलांसाठी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा; नेमकी योजना काय?.या परिस्थितीचा फायदा घेत खासदार डॉ. शिंदे यांनी मनसेच्या पाच नगरसेवकांबरोबरच ठाकरे गटातील चार नगरसेवकांना आपल्या बाजूने वळवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. यामुळे शिवसेनेचे संख्याबळ थेट बहुमतापर्यंत पोहोचले. ठाकरे गटातील उर्वरित सात नगरसेवक फोडण्याचे प्रयत्नही झाले; मात्र कर्जत येथील फॉरेस्ट क्लब प्रकरणातून वेळीच माघार घेतल्याने हे नगरसेवक बचावल्याचे सांगितले जाते..भाजपकडून कोणतीही उघड नाराजी व्यक्त होऊ नये, याची खबरदारी घेत अत्यंत चतुराईने मनसे आणि ठाकरे गटातील नगरसेवकांचा पाठिंबा मिळवून शिवसेना शिंदे गटाने महापालिकेतील सत्ता सुरक्षित केली. या सर्व घडामोडींमुळे कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात भाजपला ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत ठेवण्यात खासदार डॉ. शिंदे यशस्वी ठरले आहेत..पालिकेतील सत्तास्थापनेत निर्णायक खेळी खेळल्याने, मनसेच्या दृष्टीने राजू पाटील ‘रिअल धुरंधर’ ठरले, तर शिवसेना शिंदे गटासाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे ‘बाजीगर’ ठरल्याची भावना दोन्ही पक्षांच्या समर्थकांकडून व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.