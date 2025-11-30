मुंबई

Shrikant Shinde: महायुती टिकवायची की नाही हे त्यांनी ठरवावं, श्रीकांत शिंदे यांचा भाजपा प्रदेशाध्यक्षांना टोला

Shrikant Shinde On Ravindra Chavan: आम्ही महायुतीचे कार्यकर्ते आहोत. असंख्य निवडणुका आम्ही एकत्र लढलो असून, त्यात यश आले असे सांगत, श्रीकांत शिंदे यांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्षांना टोला लगावला.
सकाळ वृत्तसेवा
उल्हासनगर : आम्ही सर्व निवडणुका महायुतीत लढवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. मात्र २ डिसेंबरनंतर महायुती टिकवायची की नाही हे त्यांनी ठरवावं, असा टोला खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना लगावला.

