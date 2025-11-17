मुंबई

Shrikant Shinde: शिवसेनेला शक्ती प्रदर्शनाची गरज नाही, अंबरनाथमध्ये भगवा ठाम; श्रीकांत शिंदेंनी स्पष्टचं सांगितलं

Maharashtra Politics: नगरपालिकेवर अनेक वर्षांपासून भगवा फडकत आला आहे. त्यामुळे शिवसेनेला वेगळं शक्ती प्रदर्शन करण्याची गरज नाही. असे वक्तव्य श्रीकांत शिंदे यांनी केले.
Shrikant Shinde

Shrikant Shinde

ESakal

शर्मिला वाळुंज
Updated on

अंबरनाथ : “शिवसेनेला वेगळं शक्ती प्रदर्शन करण्याची गरज नाही. कारण अंबरनाथ शहरात प्रत्येक वॉर्डात हजारो कार्यकर्त्यांची भक्कम फौज आजही शिवसेनेसोबत ठाम उभी आहे. नगरपालिकेवर अनेक वर्षांपासून भगवा फडकत आला आहे आणि आजही नगराध्यक्षपद आमच्याकडे आहे,” असे ठाम विधान खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी अंबरनाथमध्ये केले. माजी नगराध्यक्ष मनीषा वाळेकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच रंगले असतानाच शिंदे यांची ही प्रतिक्रिया महत्त्वाची मानली जाते.

Loading content, please wait...
Bjp
Mumbai
ambernath
shrikant shinde
Dombivli
Ambernath Thane
kalyan dombivli municipal corporation
shivsena
Dombivli politics
Kalyan-Dombivli Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com