Shrikant Shinde: शिवसेनेला शक्ती प्रदर्शनाची गरज नाही, अंबरनाथमध्ये भगवा ठाम; श्रीकांत शिंदेंनी स्पष्टचं सांगितलं

अंबरनाथ : “शिवसेनेला वेगळं शक्ती प्रदर्शन करण्याची गरज नाही. कारण अंबरनाथ शहरात प्रत्येक वॉर्डात हजारो कार्यकर्त्यांची भक्कम फौज आजही शिवसेनेसोबत ठाम उभी आहे. नगरपालिकेवर अनेक वर्षांपासून भगवा फडकत आला आहे आणि आजही नगराध्यक्षपद आमच्याकडे आहे,” असे ठाम विधान खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी अंबरनाथमध्ये केले. माजी नगराध्यक्ष मनीषा वाळेकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच रंगले असतानाच शिंदे यांची ही प्रतिक्रिया महत्त्वाची मानली जाते..युतीसंदर्भात शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणाले, “भाजप आणि अजित पवार गटाशी आमची युतीसाठी चर्चा प्रामाणिकपणे सुरू होती. शेवटच्या क्षणापर्यंत बोलणी झाली. पण अंतिम टप्प्यात युती शक्य झाली नाही. आता सर्वपक्षांनी स्वतंत्रपणे अर्ज दाखल केले असले तरी ही लढत वैराची नाही — ही मैत्रीपूर्ण स्पर्धा असेल.” मनसेबाबतही त्यांनी सौहार्द दाखवत शुभेच्छा दिल्या. “काही ठिकाणी युती होते, काही ठिकाणी होत नाही. मनसेलाही माझ्या शुभेच्छा,” असे ते म्हणाले..Fishing Rules: उदरनिर्वाह संकटात! मासेमारीचे नवे नियम; मच्छीमार संघटनांचा संताप.दरम्यान, डोंबिवलीचे आमदार राजू पाटील यांच्यावरच्या चर्चेला उत्तर देताना शिंदे यांनी वातावरण थंड करत म्हटले, “लग्नसराईमध्ये लोक एकत्र येतात तसं निवडणुकीत देखील हेवे-दावे होणं साहजिक आहे. पण निवडणूक संपली की कुठलाही भेदभाव न ठेवता आपण सर्वांनी एकत्र काम केलं पाहिजे.”.भाजपकडून होत असलेल्या टीकेवर बोलताना त्यांनी टोलेबाजीही केली. “अंबरनाथमध्ये अनेक विकासप्रकल्प राबवले गेले. तेव्हापर्यंत भाजप आणि अजित पवार गट हेच त्या कामांचे गुणगान गात होते. आता विरोधात बसल्यानंतर त्याच कामांवर टीका करणं — हे राजकारणाचं दुहेरी रूप दाखवतं. कुणाला काय बोलायचं ते बोलू द्या.”.शिवसेना शिंदे गटाच्या नगरध्यक्ष पदाच्या उमेदवार मनिषा वाळेकर यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला. हा उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, गोपाळ लांडगे, आमदार बालाजी किनिकर, अरविंद वाळेकर यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. तसेच शिंदे गटाकडून नगरसेवक पदासाठी राजेंद्र वाळेकर, निखिल वाळेकर, अब्दुल शेख, उमेश गुंजाळ, शैलेश भोईर, पंढरीनाथ वारिंगे, कुणाल भोईर, पत्रकार निनाद करमरकर, अपर्णा भोईर, सुवर्णा साळुंखे यांसह अनेक दिग्गज उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. आपले उमेदवार नक्कीच विजयी होतील असा निर्धार त्यांनी यावेळी व्यक्त केला..Mumbai News: आनंदाची बातमी! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे दहा पदरी होणार; चार नव्या लेनसाठी राज्य सरकारचं नियोजन काय?.अंबरनाथमध्ये शिवसेना शिंदे गटाकडून प्रथमच पत्रकारांना एबी फॉर्म देत निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून लढण्याची संधी देण्यात आली आहे. पत्रकार निनाद करमरकर यांनी शिवसेनेतर्फे प्रभाग क्रमांक 17 मधून उमेदवारी अर्ज दाखल केला असून त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे शहराध्यक्ष सदाशिव पाटील रिंगणात आहेत. त्यामुळे शिवसेना आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यासाठी ही जागा प्रतिष्ठेची बनली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.