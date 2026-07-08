KDMC: 'डॉक्टर मारहाण' शिंदे गटाला भोवली; खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदेंना घ्यावी लागली खुली भूमिका

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या मारहाणीच्या घटनेने शिंदे गटाची मोठी राजकीय कोंडी केली आहे. या प्रकरणात शिंदे गटाच्या नगरसेवकाचे नाव समोर आल्यानंतर विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी स्वतः पुढे येत दोषींना कोणतेही राजकीय संरक्षण मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे..सामाजिक माध्यमावरील आपल्या प्रतिक्रियेत डॉ. शिंदे यांनी डॉक्टरांवरील हल्ल्याचा तीव्र निषेध व्यक्त केला. डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर वैद्यकीय कर्मचारी अत्यंत तणावपूर्ण परिस्थितीत रुग्णसेवा करत असून, त्यांच्यावर हात उचलणे कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही, असे डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी म्हटले..Mumbai Heavy Rain : पावसााचा फटका! सलग चौथ्या दिवशी मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत; नेरळ-भिवपुरी रेल्वे रुळांवर पाणी, प्रवाशांचे हाल.या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असून, कायदा हातात घेणाऱ्या कोणालाही माफी दिली जाणार नाही. दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्याचबरोबर या घटनेत सहभागी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला पक्ष पाठीशी घालणार नसल्याचे स्पष्ट करत, दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर पक्षांतर्गत शिस्तभंगाची कारवाईही करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. लोकप्रतिनिधी आणि डॉक्टर या दोन्ही नात्याने आपण केडीएमसी रुग्णालयातील सर्व डॉक्टर, परिचारिका आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे डॉ. शिंदे यांनी नमूद केले..दरम्यान, या घटनेमुळे शिंदे गटावर राजकीय दबाव वाढल्याची चर्चा आहे. डॉक्टरांवरील हल्ल्यामुळे निर्माण झालेली नकारात्मक प्रतिमा दूर करण्यासाठी पक्ष नेतृत्वाने तत्काळ भूमिका स्पष्ट केल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. आगामी स्थानिक राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाकडे केवळ कायदेशीर नव्हे, तर राजकीय दृष्टिकोनातूनही पाहिले जात आहे..Ulhas River: धोक्याची घंटा! उल्हास नदीने गाठली इशारा पातळी; कल्याण-डोंबिवलीकरांवर पुराचे संकट, प्रशासनचा हाय अलर्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.