मुंबई

Siddhivinayak Temple: सिद्धिविनायक मंदिरातील चोरीवरून राजकीय युद्ध पेटले! संशयित आरोपी ठाकरे गटाचा, सदा सरवणकरांचा आरोप

Siddhivinayak Temple Donation Scam: सिद्धिविनायक मंदिरातील चोरीप्रकरणात संशयित आरोपी ठाकरे गटाचा असल्याचा गंभीर आरोप सदा सरवणकर यांनी केला आहे.
Siddhivinayak Temple Donation Scam

Siddhivinayak Temple Donation Scam

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिरातील दानपेटी चोरी प्रकरणावरून आता मुंबईत राजकीय युद्ध पेटले आहे. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले संशयित कर्मचारी हे शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाशी संबंधित असल्याचा थेट आरोप सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाचे अध्यक्ष सदा सरवणकर यांनी केला.

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