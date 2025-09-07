मुंबई

Siddhivinayak Temple: सिद्धिविनायक मंदिराचे दरवाजे दिवसभर बंद, आरतीच्या वेळेतही बदल; कारण आलं समोर?

Chandra Grahan 2025: भारतात रविवार (ता. ७) सप्टेंबर रोजी वर्षातील दुसरे आणि सर्वात मोठं चंद्रग्रहण दिसणार आहे. यामुळे सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टने दिवसभर दरवाजे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Siddhivinayak Temple

Siddhivinayak Temple

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : भारतात आज म्हणजेच रविवार (ता. ७) सप्टेंबर रोजी वर्षातील दुसरे आणि सर्वात मोठं चंद्रग्रहण दिसणार आहे. हे चंद्रग्रहण रात्री ९:५८ वाजता सुरू होणार असून ग्रहण रात्री ११:४२ वाजता त्याच्या शिखरावर पोहोचणार आहे. यावेळी चंद्र पूर्णपणे पृथ्वीच्या सावलीत असून तो लालसर रंगाचा दिसून येणार आहे. त्याला ब्लड मून असे म्हटले जात आहे. दरम्यान चंद्रग्रहणाचा सूतक काळ भारतात लागू असल्यामुळे या दिवशी अनेक मंदिरांची कपाटं बंद ठेवण्यात आली आहेत.

Loading content, please wait...
Mumbai
siddhivinayak temple

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com