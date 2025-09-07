Siddhivinayak Temple: सिद्धिविनायक मंदिराचे दरवाजे दिवसभर बंद, आरतीच्या वेळेतही बदल; कारण आलं समोर?

मुंबई : भारतात आज म्हणजेच रविवार (ता. ७) सप्टेंबर रोजी वर्षातील दुसरे आणि सर्वात मोठं चंद्रग्रहण दिसणार आहे. हे चंद्रग्रहण रात्री ९:५८ वाजता सुरू होणार असून ग्रहण रात्री ११:४२ वाजता त्याच्या शिखरावर पोहोचणार आहे. यावेळी चंद्र पूर्णपणे पृथ्वीच्या सावलीत असून तो लालसर रंगाचा दिसून येणार आहे. त्याला ब्लड मून असे म्हटले जात आहे. दरम्यान चंद्रग्रहणाचा सूतक काळ भारतात लागू असल्यामुळे या दिवशी अनेक मंदिरांची कपाटं बंद ठेवण्यात आली आहेत..मुंबईतील सर्वात प्रतिष्ठित असणाऱ्या प्रभादेवी येथील सिद्धिविनायक मंदिर प्रशासनाने चंद्रग्रहणाच्या निमित्ताने दिवसभर दरवाजे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच सिद्धिविनायकाच्या शयन आरती वेळेतही बदल करण्यात आला आहे. रात्री ९ वाजून ५७ मिनिटांनी ग्रहण सुरु होणार असून गणपतीची शयन आरती रात्री १ वाजून ५७ मिनिटांनंतर घेण्यात येणार आहे..ब्लड मून म्हणजे काय आणि चंद्र वर्षातून किती वेळा रंग बदलतो?.दरम्यान, सिद्धिविनायक मंदिरात गणरायाच्या दर्शनासाठी भाविकांची नेहमीच गर्दी असते. परंतु आज चंद्रग्रहणात सूतक काळ लागल्याने मंदिराचे दरवाजे बंद ठेवण्यात आले आहेत. यावेळी मंदिरात येणाऱ्या भाविकांना केवळ मुखदर्शन करता येणार असून गर्भग्रहात कोणत्याच प्रकारचा नैवेद्य दाखवता येणार नाही..सिद्धिविनायक मंदिराचा होणार विस्तारसिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट, प्रभादेवी, त्यांच्या शेजारील तीन मजली राम मॅन्शन नावाची इमारत खरेदी करणार आहे. ट्रस्ट देखील अशाच प्रकारच्या अधिग्रहणासाठी शेजारील सिद्धिविनायक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेशी चर्चा करत आहे. याबाबतचा करार अंतिम टप्प्यात आला असून ही अतिरिक्त जागा आमच्या पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी उपक्रमांना वाढण्यास मदत करेल, असे सिद्धिविनायक मंदिराचे कोषाध्यक्ष आचार्य पवन कुमार त्रिपाठी यांनी सांगितले..Mumbai Rain: काही तास महत्त्वाचे! राज्यभरात कोसळणार मुसळधार; हवामान विभागाचा अलर्ट जारी .तसेच राम मॅन्शन ७०८ चौरस मीटरच्या खाजगी भूखंडावर आहे, तर मंदिराशेजारीच असलेला सिद्धिविनायक सोसायटी ट्रस्टच्या जमिनीवर बांधली आहे. मंदिर अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की या दोन्ही सोसायटींच्या अधिग्रहणातून मिळणाऱ्या १,८०० चौरस मीटरच्या विस्तीर्ण जागेमुळे शिर्डी साई बाबा मंदिराप्रमाणेच दर्शन रांगेत जागा उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.