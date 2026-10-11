सायन रुग्णालयात डॉक्टरने जीवन संपवलं; स्वत:लाच सलाईन लावत ॲनस्थेशियाचा ओव्हरडोस घेतला, बाथरूममध्ये मृतदेह आढळल्याने खळबळ

मुंबई : मुंबईच्या सायन रुग्णालयात एक धक्कादायक घटना घडल्याचे उघडकीस आले आहे. एका निवासी डॉक्टरने ॲनस्थेशियाचा ओव्हरडोस घेऊन स्वतःचा जीव संपवल्याची घटना समोर आली आहे. वसतिगृहात बाथरूममध्ये त्याचा मृतदेह आढळून आल्यामुळे सायन रुग्णालयात एकच खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवार (ता.१०) रोजी सायंकाळच्या सुमारास सायन रुग्णालयाच्या वसतीगृहातील बाथरूममध्ये निवासी डॉक्टर शिवचरण आप्पा पाटील असे नाव असलेल्या एका डॉक्टरचा मृतदेह आढळला. शिवचरण पाटील हा सर्जरी विभागात पदव्युत्तरच्या पहिल्या वर्षाचे शिक्षण घेत होता. या निवासी डॅाक्टराच्या आत्महत्येमुळे सायन रुग्णालय तसेच परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..BEST Bus Stop: प्रवाशी वाऱ्यावर, बेस्टच्या बस थांब्यात फ्लिपकार्टचं दुकान;वांद्र्यातला धक्कादायक प्रकार .दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेत तो शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला. तपासादरम्यान, डॉ. पाटील यांनी भूल देणाऱ्या औषधाचा (ॲनेस्थेटिक ड्रग) ओव्हरडोस घेतल्यामुळे मृत्यू झाला, अशी माहिती समोर आली आहे. सध्या पोलिसांनी या घटनेप्रकरणी अपघाती मृत्यूची नोंद केली असून पुढील तपास सुरु आहे..नेमके काय घडले?डॉ. शिवचरण पाटील सायन रुग्णालयाच्या पीजी वसतीगृहात राहत होते. शनिवारी सायंकाळी ते वॉर्डमध्ये कामाला उपस्थित नसल्यामुळे त्यांचे सहकारी त्यांना शोधण्यासाठी त्यांच्या खोलीत गेले. यावेळी शिवचरण पाटील खोलीतही दिसून न आल्यामुळे त्यांनी कॉल केला असताना मोबाईलचा आवाज बाथरुममधून आला. यावेळी सहकाऱ्याला काहीतरी संशयास्पद घडल्याचे लक्षात येताच घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली..मुंबईची मुलगी... रियाच्या घरी पोहोचले पोलीस! CJP आंदोलनाची केली चौकशी अन्... नेमकं काय घडलं? Video .पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल होत त्यांनी बाथरुमचा दरवाजा उघडला, यावेळी शिवचरण पाटील मृतावस्थेत आढळून आले. त्यांच्या हाताला IV सलाईन लावली असून यावेळी बाथरूममध्ये ॲनस्थेशियाच्या दोन बाटल्या देखील आढळून आल्या. यावरुन शिवचरण पाटील यांनी स्वत:चे हे औषध शरीरात इंजेक्ट केले असेल, असा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.