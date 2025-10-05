Mumbai News: पालिकेच्या रुग्णालयात उंदरांचा सुळसुळाट! दोन महिन्यांत ६ रुग्णांना चावा; सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण

मुंबई : विलेपार्ले येथील महापालिकेच्या कूपर रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल झालेल्या रुग्णांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांदरम्यान तब्बल सहा रुग्णांना उंदरांनी चावा घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांच्या अर्जाद्वारे मागवण्यात आलेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे..आपत्कालीन पोलीस अहवालात रुग्णांच्या तक्रारी नोंद करण्यात आल्या आहेत. यासंबंधित प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. शैलेश मोहिते यांना संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही. उंदीर चावल्याच्या घटनेनंतर पालिकेने सर्व रुग्णालयांमध्ये स्वच्छता मोहीम राबवली; तरीही रुग्णालय परिसरात अनेक ठिकाणी अस्वच्छता दिसून येते. ५ सप्टेंबर रोजी महिला रुग्ण वॉर्डमध्ये दोन उंदीर चावल्याच्या घटना घडल्या..Mumbai News: मुंबईकरांचा त्रास कमी होणार! पाऊस थांबताच काँक्रीटीकरणाला सुरुवात; पालिकेची खड्डेमुक्त शहराकडे वाटचाल.त्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने उंदरांच्या समस्येवर उपाय म्हणून नायर रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. शैलेश मोहिते यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्काळ एक समिती स्थापन केली. या समितीने तातडीने कारवाई केली आणि स्वच्छता कंत्राटदाराला रुग्णालय स्वच्छ करण्यास सांगितले. याव्यतिरिक्त अधिकाऱ्यांनी उंदीर नियंत्रण उपाययोजना राबवल्या. पालिका रुग्णालयाच्या वैद्यकीय संचालक डॉ. नीलम अंद्राडे यांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही..कंत्राटदाराला फक्त कारणे दाखवा नोटीसउंदीर चावण्याच्या इतक्या घटनांनंतर कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी मुंबई महापालिकेने कारणे दाखवा नोटीस आणि किरकोळ दंडात्मक कारवाई करून त्याला सूट देण्याचा प्रयत्न केला. असे असूनही कंत्राटदार स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष करीत आहे, हे रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या अलीकडच्या निषेधावरून स्पष्ट होते..Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई विमानतळाचा मुहूर्त ठरला! उद्घाटनानंतर ६० दिवसांत होणार पहिलं उड्डाण; कसं असेल नवं विमानतळ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.