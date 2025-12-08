Mumbai News: वांद्रेतील कनेक्टिव्हिटी वाढणार! 'तो' स्कायवॉक लवकरच सुरू होणार; पादचाऱ्यांना मोठा दिलासा

मुंबई : वांद्रे रेल्वे स्टेशन ते कलानगर पूर्व-म्हाडा पर्यंत प्रवास करणाऱ्या पादचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. वांद्रे पूर्व गरीब नगर आणि कलानगर दरम्यान बांधण्यात येत असलेला स्कायवॉक पूर्णत्वाच्या जवळ आला आहे. वांद्रे पूर्व मतदारसंघातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार वरुण सरदेसाई यांनी सोशल नेटवर्किंग साइट X वर महत्त्वाची माहिती शेअर केली..शनिवारी बांधकाम सुरू असलेल्या स्कायवॉकला भेट दिल्यानंतर आमदार सरदेसाई यांनी एका पोस्टमध्ये लिहिले की, "बहुप्रतिक्षित, बहुप्रतिक्षित वांद्रे स्कायवॉक पूर्णत्वाच्या जवळ येत आहे." पुढील १५-२० दिवसांत हा स्कायवॉक जनतेसाठी खुला होईल अशी आशा सरदेसाई यांनी व्यक्त केली..Mumbai News: मुंबईच्या जलव्यवस्थापनाला बळ! सांडपाणी वाहतुकीसाठी नव्या ‘वॉटर टनेल'ला CRZ मंजुरी; कुठून कुठे असणार मार्ग?.यामुळे दररोज या मार्गाने प्रवास करणाऱ्या लाखो पादचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. गेल्या काही महिन्यांपासून ते कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी नियमितपणे स्कायवॉकला भेट देत आहेत. त्यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आणि डीपीसीसीच्या बैठकांमध्येही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे..वांद्रे स्टेशन ते बडा कोर्ट पर्यंत अनंत काणेकर मार्गावर बांधण्यात येणाऱ्या या स्कायवॉकच्या पूर्णत्वामुळे वांद्रे पूर्व, कला नगर, भारत नगर आणि बीकेसी येथील शेकडो सरकारी आणि गैर-सरकारी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तसेच या भागातील रहिवाशांना लक्षणीय सुविधा मिळणार आहे..Farmer Scheme: महाराष्ट्राच्या योजनेची कामगिरी गिनीज बुकमध्ये; कुसुम योजना नेमकी काय? अर्ज कसा करता येईल? वाचा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.