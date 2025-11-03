State Election Commission: 'सॉफ्टवेअरने तयार केली दुबार मतदारांची यादी'; प्रत्यक्ष पाहणीनंतर मतदार निश्चित होणार..

-दीपा कदम मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांच्याकडे असलेल्या ‘सॉफ्टवेअर’च्या माध्यमातून दुबार मतदारांची यादी तयार केली आहे. यादीसाठी सॉफ्टवेअरचा वापर झाला असल्याने प्रत्यक्ष पाहणी करूनच दुबार मतदारांच्या नावांची यादी निश्चित होणार आहे. त्यासाठी सर्व प्रभागांमध्ये दुबार मतदारांची यादी प्रत्यक्ष पाहणीसाठी पाठवण्यात आल्याची माहिती आयोगातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.प्रत्यक्ष पाहणी होत नाही तोपर्यंत ही यादी अंतिम समजली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, सॉफ्टवेअरच्या मदतीने तयार झालेल्या यादीमध्ये लाखोंच्या संख्येने दुबार मतदार असल्याचेही समजते. सदोष मतदारयाद्या दुरुस्त करण्यासाठी महाविकास आघाडी आणि मनसेने निवडणूक आयोगावर मोर्चा काढला होता. .यावेळी राज्याच्या मतदारयादीत दुबार मतदारांचा मोठ्या प्रमाणात भरणा असल्याचा आरोप मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला होता. दहा लोकसभा मतदारसंघात नऊ लाख ४१ हजार ७५० मतदार असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. राज्य निवडणूक आयोगाने सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून दुबार मतदारांची यादी तयार केल्याने विरोधकांच्या आरोपाला पुष्टी मिळाली आहे. याविषयी आयोगातील वरिष्ठ सूत्रांनी अधिक माहिती देताना सांगितले की, मतदारयादीत दुबार मतदार नाहीत, असा आमचा दावा नाही. .मात्र अनेकदा नावे सारखी असली तरी दोन स्वतंत्र व्यक्ती असू शकतात. राजकीय पक्ष थेट आरोप करू शकतात, मात्र आयोग म्हणून आम्हाला त्या मतदाराचे एकापेक्षा अनेक ठिकाणी नाव आहे का, की एकच नाव असलेल्या दोन स्वतंत्र व्यक्ती आहेत का? याची प्रत्यक्ष पाहणी करावी लागते. आयोगाच्या निवडणूक कर्मचाऱ्यांनी सध्या प्रत्यक्ष पाहणी सुरू केली आहे. त्यानुसार प्रत्येक प्रभागाला मतदारयादीसोबत दुबार मतदारांची यादी देखील पाठवण्यात आली आहे. मतदाराच्या पत्त्यावर प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याविषयीची खात्री ते करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..धक्कादायक घटना! 'मलकापुरात मित्राकडूनच एकाचा खून'; धारदार शस्त्राने वार; दारू पिताना उफाळला जुन्या भांडणाचा वाद.नावे न वगळताच...मतदार यादीतील दुबार मतदार ओळखण्याचे ‘सॉफ्टवेअर’ केंद्रीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडे देखील आहे. तरीही दुबार मतदार न वगळता या याद्या राज्य निवडणूक आयोगाकडे सोपवल्या गेल्याचे समजते. त्यामुळेच एक जुलै ते १५ ऑक्टोबरपर्यंत नव्याने समावेश झालेले आणि वगळण्यात आलेल्यांची यादी मिळावी अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. मात्र ती परवानगी त्यांना अद्याप मिळालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.