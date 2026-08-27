मुंबई

Mumbai News: मुंबईत कोट्यवधींचं घर विकलं अन् घेतली बाईक! कारण काय? स्टार्टअप फाउंडरने सांगितली धक्कादायक निर्णयामागची कहाणी

Why He Sold ₹1.8 Crore Home for Luxury Bike: मुंबईत कोट्यवधींचं घर विकून बाइक खरेदी केल्याचे समोर आले आहे. यामुळे याची चर्चा होत आहे. याचे कारणही सांगण्यात आले आहे.
Sold a ₹1.8 Crore Home for a Ducati XDiavel

Sold a ₹1.8 Crore Home for a Ducati XDiavel

ESakal

Vrushal Karmarkar
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१.८ कोटी रुपयांचे घर आणि त्याबदल्यात एक डुकाटी हे पाहून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की कोणी एवढी महागडी मालमत्ता विकून बाईक का विकत घेईल. पण बंगळूर-स्थित स्टार्टअपचे संस्थापक सुभाष चौधरी म्हणतात की, हा निर्णय केवळ बाईकबद्दलची आपली आवड पूर्ण करण्यासाठी नव्हता. अनेक वर्षांच्या ईएमआयचे ओझे, स्टार्टअपचा ताण आणि आपले आयुष्य भविष्याच्या भरवशावर न सोडण्याच्या विचारातून हा निर्णय घेण्यात आला.

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