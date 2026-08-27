Mumbai News: मुंबईत कोट्यवधींचं घर विकलं अन् घेतली बाईक! कारण काय? स्टार्टअप फाउंडरने सांगितली धक्कादायक निर्णयामागची कहाणी

१.८ कोटी रुपयांचे घर आणि त्याबदल्यात एक डुकाटी हे पाहून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की कोणी एवढी महागडी मालमत्ता विकून बाईक का विकत घेईल. पण बंगळूर-स्थित स्टार्टअपचे संस्थापक सुभाष चौधरी म्हणतात की, हा निर्णय केवळ बाईकबद्दलची आपली आवड पूर्ण करण्यासाठी नव्हता. अनेक वर्षांच्या ईएमआयचे ओझे, स्टार्टअपचा ताण आणि आपले आयुष्य भविष्याच्या भरवशावर न सोडण्याच्या विचारातून हा निर्णय घेण्यात आला..दुकानचे सह-संस्थापक आणि सीटीओ सुभाष चौधरी यांनी २०१८ मध्ये मुंबईत सुमारे १.८ कोटी रुपयांचे घर विकत घेतले. २०२० मध्ये दुकान सुरू केल्यानंतर ते बंगळूरुला स्थायिक झाले. घर मुंबईतच राहिले, पण ईएमआयचा भार त्यांच्यावर कायम होता. चौधरींच्या म्हणण्यानुसार, ते दरमहा १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे हप्ते भरत होते, ज्यातील बहुतांश रक्कम व्याज होती. ते स्वतःची अशी समजूत घालत होते की हे घर एक गुंतवणूक आहे, ज्याची किंमत भविष्यात वाढेल आणि एक दिवस हा निर्णय शहाणपणाचा ठरेल..Marathi Language Rule: ऑटो-टॅक्सी चालकांना दिलासा! मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदत; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय.पण वास्तव हे होते की ते त्या घरात क्वचितच राहत होते. ती मालमत्ता मुंबईत होती, तर त्यांचे आयुष्य बंगळूरुमध्ये पुढे जात होते. कामाचा ताण आणि दुकान उभारण्याच्या सततच्या त्रासामुळे ते पार थकून गेले होते. चौधरींना वाटले की २० वर्षांच्या गृहकर्जाने त्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत. अखेरीस त्यांनी आपले घर विकण्याचा निर्णय घेतला. डुकाटी ही एक इटालियन लक्झरी आणि उच्च-कार्यक्षमता असलेली मोटरसायकल उत्पादक कंपनी आहे. तिच्या बाईक्स त्यांच्या शक्ती, वेग आणि स्पोर्टी डिझाइनसाठी ओळखल्या जातात..Ganeshotsav: गणेशोत्सवासाठी कोकणवासीयांना मोठी भेट! मुंबईतून पुन्हा धावणार ‘मोदी एक्स्प्रेस’; बुकिंग कधीपासून? पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.चौधरी म्हणाले की, बाईक चालवल्याने त्यांना दिलासा मिळाल्यासारखे वाटले. बंगळूरच्या आउटर रिंग रोडवर रात्री उशिरा बाईक चालवणे हा त्यांच्यासाठी एक विशेष अनुभव होता. इंजिन सुरू होताच त्यांना एका वेगळ्याच प्रकारचा आनंद झाला. बाईक खरेदी करणे ही खरी चूक नाही. त्यांच्या मते, चूक तेव्हा होते, जेव्हा एखादी व्यक्ती आपला आनंद सतत भविष्यावर ढकलते आणि नंतर वेळ निघून गेल्याचे तिच्या लक्षात येते. त्यांच्या पोस्टनंतर, अनेक लोकांनी त्यांच्या स्वप्नातील बाईक्स आणि आयुष्यातील खास क्षणांबद्दलचे अनुभव शेअर केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.