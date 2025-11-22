Maharashtra Politics: राजकीय समीकरणांमध्ये उलथापालथ! भाजपला झटका, अनेक कार्यकर्त्यांचा ठाकरे गटात प्रवेश

टिटवाळा : भाजपमध्ये सुरू असलेल्या ‘इनकमिंग’मुळे स्थानिक पातळीवर नाराजी व्यक्त होत आहे, तर काही जुन्या कार्यकर्त्यांनी पक्षत्याग केला आहे. काही नाराजांनी शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षात प्रवेश केला आहे..टिटवाळ्यातील प्रदीप भोईर (कल्याण जिल्हा सचिव), तसेच सुरेश भोईर (माजी नगरसेवक आणि महाराष्ट्र राज्य परिषद सदस्य), यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी पक्ष नेतृत्वाबद्दल नारजी व्यक्त केली आहे. पक्षात दिल्या जाणाऱ्या ‘डायरेक्ट एन्ट्री’, जुन्या कार्यकर्त्यांना न मिळणारा मान आणि स्थानिक राजकीय समीकरणांकडे दुर्लक्ष, या कारणांमुळे त्यांनी मोठा निर्णय घेतला. प्रदीप भोईर, सुरेश भोईर आणि त्यांच्या समर्थकांनी शुक्रवारी (ता. २१) शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षात, मातोश्री येथे प्रवेश केला..CIDCO Lottery: नवी मुंबईत घर घेण्याची सुवर्णसंधी! सिडकोतर्फे ४,५०८ घरांची लॉटरी; 'असा' करा अर्ज.या वेळी शिवसेनेचे उपनेते विजय बंड्या साळवी, शहरप्रमुख बाळा परब, उपशहरप्रमुख किशोर शुक्ला यांसह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या प्रवेशामुळे टिटवाळ्यासह कल्याण तालुक्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे..पक्ष सोडताना त्रास होतोभाजपचे कल्याण जिल्हा सचिव टिटवाळ्यातील प्रदीप भोईर यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, ‘‘गेली ५० वर्षांहून अधिक काळ माझ्या वडिलांसह आम्ही भाजपशीच एकनिष्ठ राहिलो. पक्ष सोडताना त्रास निश्चित होत आहे, मात्र यापुढे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आपण शिवसेनेसाठी काम करणार असून, या वेळी आमचे पॅनेलचे सगळे उमेदवार निवडून आणू.’’.Mumbai News: मुंबईकरांना हुतात्म्यांचा विसर! स्मारकाला अभिवादनासाठी ना तरुणाई, ना सामान्य माणूस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.