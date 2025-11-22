मुंबई

Maharashtra Politics: राजकीय समीकरणांमध्ये उलथापालथ! भाजपला झटका, अनेक कार्यकर्त्यांचा ठाकरे गटात प्रवेश

BJP Leaders Join Thakckeray Shivsena: भाजपमधील काही जुन्या कार्यकर्त्यांनी पक्षत्याग केला असून शिवसेना ठाकरे पक्षात प्रवेश केला आहे.
BJP Leaders Join Thakckeray Shivsena

BJP Leaders Join Thakckeray Shivsena

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

टिटवाळा : भाजपमध्ये सुरू असलेल्या ‘इनकमिंग’मुळे स्थानिक पातळीवर नाराजी व्यक्त होत आहे, तर काही जुन्या कार्यकर्त्यांनी पक्षत्याग केला आहे. काही नाराजांनी शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षात प्रवेश केला आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Bjp
Uddhav Thackeray
Mumbai
Maharashtra Politics
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com