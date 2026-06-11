Mumbai fire News: एसीमधून निघाल्या ठिणग्या अन् ११ मजली इमारतीत खळबळ; जुहूत सकाळीच आग

मुंबई : जुहू येथील एका ११ मजली निवासी इमारतीला आज गुरुवारी सकाळी अचानक आग लागल्याची घटना घडली. अंधेरी पश्चिम भागातील जेव्हीपीडी रोड नंबर १२ वरील 'मनीषा' इमारतीत हा प्रकार घडला. सुदैवाने या आगीत कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झाली नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...मुंबई अग्निशामक दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी ७:४३ वाजण्याच्या सुमारास आरोग्य निधी हॉस्पिटलजवळील मनीषा इमारतीला आग लागल्याचा कॉल नियंत्रण कक्षाला मिळाला. ११ मजली इमारतीच्या ६ व्या मजल्यावरील एका फ्लॅटमधील एसी युनिटमध्ये ही आग लागली होती. आगीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अग्निशामक दलाने सकाळी ७:५३ वाजता या घटनेला 'लेव्हल-१' ची आग घोषित केले..घटनेची माहिती मिळताच अग्निशामक दलाच्या गाड्यांसह स्थानिक पोलीस, पालिकेच्या के-पश्चिम वॉर्डचे कर्मचारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि अदानी इलेक्ट्रिसिटीचे पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. सुरक्षेचा उपाय म्हणून परिसरातील विद्युत पुरवठा काही काळ खंडित करण्यात आला होता. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीसाठी १०८ रुग्णवाहिकाही पाचारण करण्यात आली होती..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.सर्व यंत्रणांच्या समन्वयामुळे आग वेळेत आटोक्यात आणण्यात यश आले असून, आग केवळ एसी युनिट पुरतीच मर्यादित राहिली. या दुर्घटनेत कोणीही जखमी झाले नसून आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. अग्निशामक दलाकडून या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल घेण्याचे काम सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.