मुंबई

Mumbai fire News: एसीमधून निघाल्या ठिणग्या अन् ११ मजली इमारतीत खळबळ; जुहूत सकाळीच आग

AC unit fire in Juhu residential building Mumbai: जुहूतील ११ मजली ‘मनीषा’ इमारतीत एसी युनिटला लागलेल्या आगीने खळबळ; अग्निशामक दलाच्या तत्परतेमुळे आग वेळेत आटोक्यात, जीवितहानी टळली
AC Unit Catches Fire in Juhu Tower; Swift Response Prevents Casualties

AC Unit Catches Fire in Juhu Tower; Swift Response Prevents Casualties

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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​मुंबई : जुहू येथील एका ११ मजली निवासी इमारतीला आज गुरुवारी सकाळी अचानक आग लागल्याची घटना घडली. अंधेरी पश्चिम भागातील जेव्हीपीडी रोड नंबर १२ वरील 'मनीषा' इमारतीत हा प्रकार घडला. सुदैवाने या आगीत कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झाली नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

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