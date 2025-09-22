रस्त्याचे रूपांतर रेसिंग ट्रॅकमध्ये केले, पण ओला रस्ता लॅम्बोर्गिनीसाठी अडथळा बनला अन्...; भीषण अपघाताचा थरारक व्हिडिओ समोर

महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत करोडो रुपयांच्या लॅम्बोर्गिनी कारला अपघात झाल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. चालकाचा बेदरकारपणे गाडी चालवणे महागात पडले आहे. ज्यामुळे कार पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. या अपघातात कारचे मोठे नुकसान झाले आहे. रविवारी पावसामुळे निसरड्या रस्त्यावर हा अपघात झाला. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी सकाळी आर्थिक राजधानी मुंबईतील कोस्टल रोडच्या दक्षिणेकडील भागात एका वेगाने येणाऱ्या लॅम्बोर्गिनी कारला अपघात झाला. पावसामुळे रस्ता निसरडा झाला होता. तेव्हा सकाळी ९:३० च्या सुमारास हा अपघात झाला. या घटनेत कारचे मोठे नुकसान झाले आहे. सुदैवाने या घटनेत चालकाला कोणतीही दुखापत झाली नाही..Fasting Food Price Hike: नवरात्रोत्सवाचा उपवास महाग, फराळ साहित्याचे भाव वाढले! .वरळी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लॅम्बोर्गिनी कारमधील व्यक्तीची ओळख ५२ वर्षीय आतिश शाह अशी झाली आहे. तो नेपियन सी रोड येथील रहिवासी आहे. रविवारी तो कुलाब्याकडे जात असताना त्याची कार अचानक घसरली आणि बॅरिकेडला धडकली. धडक इतकी जोरदार होती की कारच्या पुढील भागाचे नुकसान झाले. त्याला कोणतीही दुखापत झाली नाही..उद्योगपती आणि कार उत्साही गौतम सिंघानिया यांनी सोशल मीडियावर अपघाताचा व्हिडिओ शेअर केला. हा व्हिडिओ लवकरच व्हायरल झाला. सिंघानिया म्हणाले, "आणखी एक दिवस, आणखी एक लॅम्बोर्गिनी अपघात. यावेळी मुंबईच्या कोस्टल रोडवर सकाळी ९:१५ वाजता. या गाड्यांमध्ये ट्रॅक्शन कंट्रोल आहे का? आग लागण्यापासून ते पकड सुटण्यापर्यंत, लॅम्बोर्गिनीचे काय चालले आहे?.Mumbra Accident: मुंब्य्रात भीषण अपघात! कंटेनरची दुचाकीला जोरदार धडक, ३ जणांचा जागीच मृत्यू .या घटनेनंतर पोलिसांनी तात्काळ चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम २८१, १२५ आणि ३२४ (४) तसेच मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १८४ अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत. लॅम्बोर्गिनी ही जगातील सर्वात महागड्या कार कंपन्यांपैकी एक मानली जाते. तिच्या कार त्यांच्या हाय स्पीड आणि उत्कृष्ट डिझाइनसाठी ओळखल्या जातात. भारतात, किंमती अंदाजे ₹४.१८ कोटी (अंदाजे $४.१८ दशलक्ष) पासून सुरू होतात आणि ₹८ कोटी (अंदाजे $८ दशलक्ष) पर्यंत जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.