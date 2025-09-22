मुंबई

रस्त्याचे रूपांतर रेसिंग ट्रॅकमध्ये केले, पण ओला रस्ता लॅम्बोर्गिनीसाठी अडथळा बनला अन्...; भीषण अपघाताचा थरारक व्हिडिओ समोर

Lamborghini Car Accident: साधारणपणे सर्वांनाच लॅम्बोर्गिनीच्या वेगाचे प्रेम असते, पण मुंबईच्या रस्त्यांवरील या आलिशान कारचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे.
महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत करोडो रुपयांच्या लॅम्बोर्गिनी कारला अपघात झाल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. चालकाचा बेदरकारपणे गाडी चालवणे महागात पडले आहे. ज्यामुळे कार पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. या अपघातात कारचे मोठे नुकसान झाले आहे. रविवारी पावसामुळे निसरड्या रस्त्यावर हा अपघात झाला.

