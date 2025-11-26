मुंबई

ST Bus: एसटी फलाटावर उभी, पण इंजिन चालू! एसटी महामंडळाकडून कारवाईचा इशारा

ST Corporation: बसस्थानकावर इंजिन चालू ठेवण्याचे प्रकार वाढले आहेत. यामुळे संबंधित चालक व अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
ST Bus
ST BusESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : बसस्थानकावर इंजिन चालू ठेवण्याचे प्रकार पुन्हा वाढले आहेत. १७ व १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्यभर राबवण्यात आलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत एसटी महामंडळाच्या विविध बसस्थानकांवर बस इंजिन चालू स्थितीत उभ्या ठेवण्याचे प्रकार पुन्हा एकदा आढळून आले आहेत.

Loading content, please wait...
Mumbai
administration
ST
st bus
st bus employee

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com