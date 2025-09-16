मुंबई

ST Bus Ticket Price Hike: एल्फिन्स्टन पूल कामाचा प्रवाशांना भुर्दंड, एसटी तिकीट दरात २० रुपयांची वाढ!

Elphinstone Bridge Construction: एल्फिन्स्टन पूल वाहतुकीस बंद करण्यात आल्यामुळे प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच यासाठी जारी केलेल्या पर्यायी मार्गामुळे प्रवाशांना अतिरिक्त भुर्दंड बसत आहे.
मुंबई : एल्फिन्स्टन पूल शुक्रवारी वाहतुकीस बंद करण्यात आल्यानंतर वाहनचालक आणि प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कामकाजाचा दिवस असल्याने दादर टीटीजवळील टिळक पूल आणि भारतमाता चौकाजवळील करी रोड पुलावर सकाळपासून प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली.

