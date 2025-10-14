मुंबई

ST Bus: एसटीतून आवडेल तेथे प्रवास आणखी स्वस्तात, प्रशासनाचा मोठा निर्णय, जाणून घ्या

ST Bus Travel: एसटी महामंडळाने आवडेल तेथे कोठेही प्रवास करा अशी योजना काढली असून तिकीट दर कपात केल्याने प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई : आता लवकरच शाळेला दिवाळीची सुट्टी लागणार असून मुंबईकरांना आपल्या गावाची ओढ लागणार आहे. त्याच्यात एसटी महामंडळाने तिकीट दर कपात केल्याने दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एस.टी.) 'आवडेल तेथे कोठेही प्रवास' या योजनेअंतर्गत चार दिवस तसेच सात दिवस पासचे दर वाढविले होते. मात्र, प्रवाशांची मागणी लक्षात घेता सदर योजनेचे दर कमी करण्यात आले असून, महामंडळाने नवीन दरपत्रक जाहीर केले आहे.

