ST Bus: एसटीतून आवडेल तेथे प्रवास आणखी स्वस्तात, प्रशासनाचा मोठा निर्णय, जाणून घ्या

मुंबई : आता लवकरच शाळेला दिवाळीची सुट्टी लागणार असून मुंबईकरांना आपल्या गावाची ओढ लागणार आहे. त्याच्यात एसटी महामंडळाने तिकीट दर कपात केल्याने दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एस.टी.) 'आवडेल तेथे कोठेही प्रवास' या योजनेअंतर्गत चार दिवस तसेच सात दिवस पासचे दर वाढविले होते. मात्र, प्रवाशांची मागणी लक्षात घेता सदर योजनेचे दर कमी करण्यात आले असून, महामंडळाने नवीन दरपत्रक जाहीर केले आहे. .एसटी महामंडळाने २४ जानेवारीपासून विविध बससेवांच्या प्रतिटप्पा दरात वाढ केली होती. नवीन टप्पा दरपत्रकाप्रमाणे 'आवडेल तेथे कोठेही प्रवास' या योजनेअंतर्गत दर १ फेब्रुवारी २०२५ पासून सुधारित करण्यात आले होते. या दरवाढीमुळे प्रवाशांमध्ये प्रचंड नाराजी होती. प्रवाशांनी पासचे दर कमी करण्याबाबत मागणी केली होती. या मागणीची गंभीर दखल घेऊन महामंडळाने मंगळवार, ७ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून दर कमी केले आहे..काय आहे आवडेल तेथे प्रवास योजना?७ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून एसटीने दर कमी केले, एसटी महामंडळाने जारी केलेल्या नव्या परिपत्रकानुसार राज्यात 'आवडेल तेथे कोठेही प्रवास' योजना जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे कोठेही एसटीने स्वस्त भाड्यात प्रवास करता येणार आहे..पास आता स्वस्तएसटीने आवडेल तेथे प्रवास योजनेच्या पासचे दर एकूण रकमेच्या २५ टक्क्यांपेक्षा कमी केले आहेत; त्यामुळे एसटीने प्रवास करणे आता स्वस्त झाले आहे..साधी बस सेवाप्रकार - नवे दर - जुने दरचार दिवस (प्रौढ) १,३६४ - १,८१४चार दिवस (मुले) ६८५- ९१०सात दिवस (प्रौढ)२,३८२ ३,१७१सात दिवस (मुले) १,१९४ - १,५८८.शिवशाही बस सेवा (आंतरराज्यासह)प्रकार - नवे दर- जुने दरचार दिवस (प्रौढ) - १,८१८ -२,५३३चार दिवस (मुले)९११ - १,२६१सात दिवस (प्रौढ)३,१७५ ४,४२९सात दिवस (मुले) १,५९० - २,२१७