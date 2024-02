मुंबई

ST News: घोळ एका कंडक्टरने केला अन् शिक्षा सर्वांना.. एस.टी कर्मचारी पुन्हा जाणार संपावर?

महिला वाहकांचे खिसे तपासावेत असे तुघलकी फर्मान वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काढले आहे | The Tughlaq order has been issued by the transport department officials to check the pockets of women carriers.