मुंबई : डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली असून, एसटी प्रवासी भाडेवाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी दिली. तत्काळ भाडेवाढ केली जाणार नसून, राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या मान्यतेनंतरच याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले..डिझेल दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. बैठकीनंतर सरनाईक म्हणाले, की एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी १०.८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता असते. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनकडून मिळणाऱ्या डिझेलचा दर मागील आठवड्यात प्रतिलिटर ८८.२१ रुपये होता. तो आता ९१.३१ रुपयांवर पोहोचला आहे. प्रतिलिटर तीन रुपये १० पैशांची ही वाढ महामंडळासाठी मोठा आर्थिक ताण निर्माण करणारी आहे. यामुळे महामंडळावर अतिरिक्त भार पडत आहे..महामंडळ आर्थिक तणावातएसटी महामंडळ सध्या आर्थिक अडचणींचा सामना करीत असून, एप्रिल २०२६मध्ये महामंडळाला सुमारे ७६ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. वाढत्या इंधन खर्चाचा थेट परिणाम महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर होत असल्याने भविष्यात भाडेवाढ अपरिहार्य ठरू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले. तथापि, सर्वसामान्य प्रवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, यासाठी शासन विविध पर्यायांचा विचार करीत आहे. इंधन बचत, ई-बसचा वाढता वापर, खर्च नियंत्रण आणि महसूलवाढीच्या उपाययोजनांवर विशेष भर दिला जात आहे..प्रमुख आव्हानग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एसटी ही अत्यावश्यक सार्वजनिक वाहतूक सेवा असल्याने ही सेवा अबाधित ठेवत आर्थिक संतुलन साधणे हेच सध्या प्रमुख आव्हान असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले..पाचच्या पटीतच दरवाढ करा !राज्य परिवहन महामंडळाच्या आगामी तिकीट दरवाढीची रचना पाच रुपयांच्या पटीतच करण्यात यावी, अशी मागणी एसटी कामगार संघटनेने परिवहन विभागाकडे केली आहे. सुट्टया पैशांच्या समस्येमुळे चालक-वाहकांसह प्रवाशांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले. एसटी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे आणि अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सोमवारी मंत्रालयात अपर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी यांची भेट घेऊन यासंदर्भातील निवेदन सादर केले परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनाही या मागणीचे निवेदन देण्यात आले..संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१८ आणि २०२१ मधीले तिकीट दरवाढ पाच रुपयांच्या पटीत करण्यात आली होती. पुढील दरवाढही त्याच पद्धतीने करण्याचे ठरले होते; मात्र २५ जानेवारी २०२५ला करण्यात आलेली दरवाढ विषम स्वरूपात झाल्याने तिकीट व्यवहारात गोंधळ निर्माण झाला होता.