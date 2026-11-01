मुंबई

Water Cut: पाणीटंचाईतून दिलासा! १० टक्के कपात रद्द, पण दिवाळीनंतर घेणार 'हा' मोठा निर्णय

Thane Water Scarcity: राज्य सरकारने १० टक्के पाणीकपात लागू केली आहे. मात्र, दिवाळीत नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी या कालावधीत नियोजित पाणी बंद रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
10% Water Cut Cancel

10% Water Cut Cancel

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : एल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने १० टक्के पाणीकपात लागू केली आहे. त्यामुळे ठाणे, मिरा-भाईंदर आणि भिवंडी शहरांसह ठाणे जिल्हा परिषद क्षेत्रातही पाणीपुरवठ्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र, दिवाळीच्या काळात नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी २ आणि ९ नोव्हेंबरला नियोजित पाणी बंद रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

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