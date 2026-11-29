मुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०नुसार विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरावर कौशल्याधारित आणि व्यवसाय शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या उद्देशाने राज्यातील २२७ शाळांत शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७पासून व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहे. .या अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, मुंबई यांच्याकडे सोपवण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. समग्र शिक्षा अभियानाच्या चौकटीत आणि राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखड्यानुसार हे अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहेत..Mumbai Traffic: मुंबईत वाहतुकीचा ताण! दोसांजच्या कार्यक्रमामुळे वाहतुकीची कोंडी, ब्लॅक फ्रायडे सेलमुळे आणखी भर.केंद्र शासनाच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाने (पीएबी) राज्यातील ९७० शाळांत व्यवसाय शिक्षणाचे अभ्यासक्रम राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील प्रत्यक्ष अनुभव, कार्यांतर्गत प्रशिक्षण आणि इंटर्नशिपची व्यवस्थाही करण्यात येणार आहे. .विद्यार्थ्यांच्या लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षांचे आयोजन करून अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांना नियमानुसार प्रमाणपत्र देण्यात येईल. प्रशिक्षणादरम्यान विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, उपस्थितीआणि मूल्यमापनाच्या नोंदी ठेवाव्या लागणार आहेत..आकाश अंबानीने विचारलं, पुन्हा Mumbai Indians चा कॅप्टन होशील का? रोहित शर्मा सुरुवातीला अनिच्छुक होता, पण...; Hardik Pandya ला हटवण्याचा प्लॅन आधीच ठरलेला?.उपक्रम महत्त्वपूर्ण!विद्यार्थ्यांचा सहभाग, प्रशिक्षणाची गुणवत्ता आणि मूल्यमापनाचे निष्कर्ष लक्षात घेऊन भविष्यात या उपक्रमाचा विस्तार करण्याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेतला जाणार आहे. कौशल्य विकासासाठी हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.