Chhawa Ride App: ‘छावा राइड’ अ‍ॅप विकासाला सुरुवात, तरुणाईसाठी लवकरच रोजगाराचा नवा मार्ग खुलणार

State Government: राज्य सरकारची ‘छावा राइड’ ॲप सेवा एसटी चालवणार असून, यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामुळे बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत मिळणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : ओला, उबर, रॅपिडोसारख्या खासगी ॲपआधारित वाहतूक सेवांना पर्याय म्हणून राज्य सरकारने स्वतःचे ‘छावा राइड’ ॲप सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सेवा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) चालवणार असून, यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

