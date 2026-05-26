Mumbai: तिसऱ्या मुंबईला ग्रीनफिल्डचा बुस्टर, नवी मुंबई ते पुणे नव्या एक्सप्रेसवेचा मोठा लाभ होणार; काय आहे प्रकल्प ?

सुजित गायकवाड नवी मुंबई : राज्य सरकारने नुकतेच अटल सेतूच्या प्रभावाखालील उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील १२४ गावांच्या ३२३.४४ चौ. किलोमीटर क्षेत्रात 'थर्ड मुंबई' उभारण्याचे अधिकृत धोरण जाहीर केले आहे. एनएचएआयतर्फे तयार करण्यात येणारा नवा ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेसवे थेट या तिसऱ्या मुंबईच्या मध्यभागातून जाणार असल्याने या भागाला अभूतपूर्व फायदे होणार आहेत. औद्योगिक आणि डेटा सेंटर हब, लॉजिस्टिक पार्कला मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे..राज्य सरकारने तिसऱ्या मुंबईला प्रदूषणमुक्त उद्योग, आयटी, आयटीईएस, डेटा सेंटर्स आणि जागतिक दर्जाच्या लॉजिस्टिक्स पार्कचे हब म्हणून विकसित करण्याचे ठरवले आहे. हा महामार्ग या औद्योगिक विकासाचा मुख्य कणा ठरेल, असे जाणकारांकडून सांगण्यात येत आहे. एमएमआरडीएने आपल्या अर्थसंकल्पात या परिसरासाठी ४,००० कोटींची तरतूद केली असून, ब्लॅकस्टोनसारख्या जागतिक समूहाने अब्जावधी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे संकेत दिले आहेत..नवीन महामार्गामुळे या गुंतवणुकीला प्रचंड वेग येईल, अशी शक्यता आहे. तिसऱ्या मुंबईअंतर्गत येणाऱ्या उलवे, द्रोणागिरी, खारघर, पनवेल आणि प्रामुख्याने चिरनेर-साई यासारख्या नोड्समधील जमिनींचे व गृहप्रकल्पांचे भाव आगामी काळात २५ ते ३० टक्के वाढण्याची दाट शक्यता रियल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून वर्तविण्यात येत आहे..मार्गरचना अशीहा नवीन महामार्ग पूर्णपणे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ञ्ज आणि हाय-स्पीड मानकांनुसार तयार केला जाईल. नकाशा आणि मार्गाच्या आखणीनुसार प्रवासाचा मार्ग खालीलप्रमाणे असेलहा द्रुतगती मार्ग नवी मुंबईतील अटल सेतू आणि जवाहरलाल नेहरू बंदर (जेएनपीए-पागोटे) परिसराला थेट जोडला जाईल.येथून पुढे हा रस्ता रायगड जिल्ह्यातील चौक येथून सुरू होऊन जेएनपीटी-चौक महामार्गाशी जोडला जाईल.सह्याद्रीच्या दुर्गम डोंगररांगांमधून प्रवास करताना हा मार्ग अत्याधुनिक बोगदे आणि उंच उड्डाणपुलांच्या महाजाळ्यातून पुढे जाईल.पुणे बाह्यवळण मार्गावरील भोर तालुक्यातील शिवरे गावाजवळ संपेल..काय आहे प्रकल्प ?भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने नवी मुंबई ते पुणेदरम्यान एका नवीन आणि समांतर हरित क्षेत्र द्रुतगती मार्गाच्या निर्मितीसाठी अधिकृत निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. हा प्रकल्प सुमारे १५,००० कोटी रुपयांचा असून, अंदाजे १३० किलोमीटर लांबीचा आणि आठपदरी हाय-स्पीड महामार्ग असणार आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई-पुण्यातील प्रवासाचा वेळ ९० मिनिटांवर येणार आहे..महत्त्वाचा फायदापुणे शहरात न शिरता सातारा, कोल्हापूर किंवा बंगळूरच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांना थेट या मार्गावरून पुढे जाता येईल. यामुळे मुंबई ते बंगळूर हा प्रवास अवघ्या साडेपाच तासांत करणे शक्य होईल..नवी मुंबई विमानतळाला फायदापुणेकरांसाठी थेट कनेक्टिव्हिटी - पुण्यातील प्रवाशांना 90 मिनिटांत नवी मुंबई विमानतळाच्या टर्मिनलवर पोहोचता येईल - 90 मिनिटेलॉजिस्टिक्स आणि कार्गोची जलद वाहतूक - पुण्यातील औद्योगिक पट्ट्यातील माल काही मिनिटांत विमानतळावर पोहोचेल - काही मिनिटांतविमानतळ प्रवाशांची संख्या वाढेल - सुलभ कनेक्टिव्हिटीमुळे प्रवाशांची संख्या आणि हवाई वाहतूक वाढण्यास मदत होईल.वेळेची वचतखर्चात बचतव्यवसाय आणि उद्योगांना चालनाहवाई वाहतुकीला नवे बळपश्चिम महाराष्ट्र आणि महानगर क्षेत्राला मजबूत जोडणी.महाराष्ट्रातील वाढती औद्योगिक आणि मालवाहतूक गरज लक्षात घेता, नवी मुंबई-पुण्यादरम्यान नवीन हरित क्षेत्र द्रुतगती मार्ग अत्यंत आवश्यक होता. या प्रकल्पामुळे बंदर, विमानतळ, उद्योग, डेटा सेंटर, गोदाम व्यवस्था आणि भविष्यातील शहरी विकासाला मोठी गती मिळू शकते. हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.- प्रकाश बाविस्कर, अध्यक्ष, नैना बिल्डर्स वेलफेअर असोसिएशन.