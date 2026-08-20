Mumbai News: झोपडपट्ट्यांचा कायापालट! ३०० चौरस फुटांचे घर मिळणार, १,०७५ हेक्टरवर पुनर्विकास; राज्य सरकारचा प्लॅन

बापू सुळेमुंबई : अडगळीत पडलेल्या राज्य सरकारच्या शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेडकडून कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगरातील तब्बल १,०७५ हेक्टरवरील झोपडपट्ट्यांचा कायापालट केला जाणार आहे. त्याबाबत शिवशाहीने दोन्ही महापालिकेसोबत सामंजस्य करार केले असून रहिवाशांना किमान ३०० चौरस फुटांचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवतानाच झोपडीधारकांना मोफत घरे देण्यासाठी १९९८ मध्ये राज्य सरकारने शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेडची स्थापना केली होती. त्यानुसार कंपनीने दोन लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते; मात्र एसआरए प्रकल्पात खासगी विकसकांचा प्रवेश झाल्याने शिवशाहीला मोजकेच प्रकल्प पूर्ण करता आले..Mumbai Local Fight Video: धावत्या लोकलमध्ये महिला भिडल्या, धक्काबुक्की करत एकमेकींच्या झिंज्या उपटल्या; हाणामारीचा व्हिडिओ व्हायरल.गेल्या दीड दशकांपासून शिवशाहीच्या हाताला काम नसल्याची परिस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार, पनवेल महापालिका क्षेत्रात शिवशाहीला समूह पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्यास मंजुरी दिली. त्यानुसार शिवशाहीने कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर पालिकेसोबत करार केल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली..कुठे किती क्लस्टर ?कल्याण-डोंबिवली महापालिका कार्यक्षेत्रात पुनर्विकास प्रकल्पाची ४१ क्लस्टर आहेत. त्यापैकी सहा क्लस्टर शिवशाहीला दिली असून, भूखंड तब्बल ३२५ हेक्टर एवढा आहे.उल्हासनगरमध्ये एकूण २९ क्लस्टर असून, ती ती सर्व शिवशाहीला मिळाली आहेत. त्याचा भूखंड ७५० हेक्टर आहे..Third Mumbai: १२४ गावात उभं राहणार नवं शहर, सिंगापूरच्या धर्तीवर उभारणार मुंबई ३.०; राज्य सरकारचा मास्टरप्लान .'सी अॅण्ड डीए' तत्त्वावर अंमलबजावणीम्हाडाप्रमाणे शिवशाही प्रकल्प उभारणीसाठी बांधकाम आणि विकास संस्थेची (सी अॅण्ड डीए) नियुक्ती करणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. येथील झोपडीधारकांचे परिशिष्ट-२ बनवण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिकेवर असणार आहे..सरकारच्या मंजुरीनंतर कामाला सुरुवाततूर्तास शिवशाही आणि महापालिकांमध्ये सामंजस्य करार झाले आहेत. संबंधित महापालिकांकडून राज्य सरकारला पाठवल्या जाणाऱ्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर महापालिका आणि शिवशाहीमध्ये विकास करार होणार होईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.