मुंबई

Mumbai News: झोपडपट्ट्यांचा कायापालट! ३०० चौरस फुटांचे घर मिळणार, १,०७५ हेक्टरवर पुनर्विकास; राज्य सरकारचा प्लॅन

Slum Area Redevelopment: राज्य सरकारच्या शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेडकडून १,०७५ हेक्टरवरील झोपडपट्ट्यांचा कायापालट केला जाणार आहे.
Slum Area Redevelopment

Slum Area Redevelopment

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बापू सुळे

मुंबई : अडगळीत पडलेल्या राज्य सरकारच्या शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेडकडून कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगरातील तब्बल १,०७५ हेक्टरवरील झोपडपट्ट्यांचा कायापालट केला जाणार आहे. त्याबाबत शिवशाहीने दोन्ही महापालिकेसोबत सामंजस्य करार केले असून रहिवाशांना किमान ३०० चौरस फुटांचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

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