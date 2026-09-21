Dahisar: दहिसरमध्ये ओवरीपाडा गणपती मंडपावर अज्ञातांकडून दगडफेक

मुंबई : राज्यभरात गणेशोत्सव थाटामाटात साजरे केले जात असताना मुंबईत दहिसर येथे संतापजनक घटना घडली आहे. दहिसर येथील ओवरीपाडाजवळ एका गणेश मंडपावर दगडफेक केल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी आरोपीची माहिती अद्याप समोर आली नसून, पोलिसांकडून कडक तपास घेतला जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवार (ता. २१) रोजी दहिसर पूर्व येथे 'ओवरीपाड्याचा राजा' परिसरात मध्यरात्री २ वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली. या घटनेप्रकरणी आरोपीची माहिती अद्याप समोर आली नसून पोलिसांकडून शोध घेतला जात आहे. तसेच अमर सेवा मंडळाने या घटनेचा निषेध करत संबंधित व्यक्तीची ओळख पटवून तिच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली आहे..Mumbai: 'लालबागचा राजा'च्या दर्शनाच्या नावाखाली ४ भाविकांना गंडा, बारावीतील विद्यार्थ्याला अटक.या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.तथापि, सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर येताच पोलिसांनी एफआयआर दाखल केले आहे. तसेच नागरिकांनी शांतता ठेवून कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.