मुंबई

Dog Attack: ट्युशनसाठी निघाला, वाटेतच कुत्र्याचा हल्ला, चिमुकल्याची महिनाभर जगण्यासाठी झुंज पण...; पालकांचा मन हेलावणारा आक्रोश

Stray Dog Attack: कर्जत तालुक्यात भटक्या कुत्र्याच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या मुलाचा मृत्यू झाला आहे. महिनाभर उपचार सुरू असताना या मुलाचा मृत्यू झाला असून यामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
Stray Dog Attack in karjat

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कैलास म्हामले

कर्जत : कर्जत तालुक्यातील उमरोली ग्रामपंचायत हद्दीत पिसाळलेल्या भटक्या कुत्र्याच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या १० वर्षीय निष्पाप विद्यार्थ्याचा तब्बल एक महिना उपचार सुरू असतानाच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून ग्रामपंचायत व प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

Mumbai
Dog
karjat
Stray Dogs
stray dogs issue

