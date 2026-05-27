NCP Internal Conflict : सुनेत्रा पवारांसमोर तटकरे-भुजबळांमध्ये वादावादी; पार्थ पवार तडकाफडकी निघून गेले, देवगिरी बंगल्यावरील वातावरण तापलं

Sunetra Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आज झालेल्या बैठकीत प्रदेशाध्यक्ष, खासदार सुनील तटकरे व मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या 'देवगिरी' निवासस्थानी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हे मुंबईत उपस्थित असूनही बैठकीला गैरहजर राहिल्याची चर्चाही रंगली..या बैठकीत तटकरे यांनी पक्षाच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. विरोधकांकडून माझ्यावर आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर टीका केली जात असताना पक्षातील वरिष्ठ नेते किंवा नेतृत्वाकडून याबाबत समर्थन केले जात नसल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली..पक्षात आम्हीच टीकेचे धनी का व्हायचे, या तटकरे यांच्या वक्तव्यानंतर मंत्री भुजबळ यांनी हस्तक्षेप करत 'जे झालं ते झालं, आता त्यावर अधिक चर्चा न करता पुढे जाण्याची गरज आहे,' अशी भूमिका घेतली. मात्र याच मुद्द्यावरून तटकरे आणि भुजबळ यांच्यात शाब्दिक चकमक झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या दरम्यान खासदार पार्थ पवार बैठकीतून निघून गेले..NCP Merger Issue: विलीनीकरणाची चर्चा आता संपली; कार्यकर्त्यांनी संभ्रमात राहू नये – युगेंद्र पवार.तटकरे बोलत असताना भुजबळ यांनी त्यांना मुद्दे पुन्हा सांगू नयेत आणि महायुतीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीला जायचे असल्याने भाषण आवरते घ्यावे, असे सांगितले. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत तटकरे यांनी आपण आणि पटेल यांना खलनायक ठरवले गेले, असे सांगत संघटना सुरळीत करण्यासाठी काम केले असल्याचे स्पष्ट केले. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीबाबत आयोगाला सुधारित पत्र काही दिवसांत सादर केले जाईल, अशी माहितीही तटकरे यांनी दिली..'एकजूट महत्त्वाची'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात एकजूट महत्त्वाची असून सर्वांनी एकाच आवाजात बोलले पाहिजे, असा संदेश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आमदारांना दिला. पक्षाची एकजूट सर्वोच्च आहे, सर्वांनी एकाच भूमिकेतून बोलले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.