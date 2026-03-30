राष्ट्रवादी एकत्र येणार? चर्चांना उधाण; विलीनीकरणावर सुनील तटकरेंचे मोठे विधान, म्हणाले...

मुंबई : 'राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील शेळके यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र आल्यास पक्ष अधिक मजबूत होईल,' असे वक्तव्य करत विलीनीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आणला असला, तरी या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांनी विलीनीकरणाबाबत सध्या कोणतीही चर्चा सुरू नसल्याचे स्पष्ट करत या राजकीय चर्चेला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला..राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील शेळके यांनी 'विलीनीकरण होऊन पक्ष मोठा होणार असेल, तर आम्हाला ते मान्य असेल,'असे सांगत पुन्हा या चर्चेला तोंड फोडले. अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) नेते विलीनीकरणाबाबत बोलू लागले, मात्र अजित पवार यांनी आमच्याशी किंवा अन्य नेत्यांशी याविषयावर काहीच चर्चा केलेली नव्हती, असे शेळके यांनी म्हटले आहे..विलीनीकरणाचा निर्णय 'राष्ट्रवादी'चा : मुख्यमंत्रीराष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाबाबत सुरू असलेल्या चर्चेवर विचारले असता, मुख्यमंत्र्यांनी सावध पवित्रा घेतला. या विषयावर भाष्य करण्याची ही योग्य वेळ नसल्याचे सांगत त्यांनी चेंडू राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्षांकडे टोलवला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांचे या प्रकरणावर काय मत आहे, हे त्या स्वतःच स्पष्ट करतील. त्यामुळे सध्या या विषयावर आपली कोणतीही भूमिका नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले..विलीनीकरणाचा मुद्दा सध्या कुठेही चर्चेत आलेला नाही. अशी कोणतीही माहिती माझ्या ऐकिवात नाही. सुनील शेळके यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ किंवा पार्श्वभूमी मला माहीत नाही. मात्र, पक्षातील अंतिम निर्णय हा राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून सुनेत्रा पवार घेतील. जर अशा प्रकारची कोणतीही चर्चा असेल तर त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे आहे,''- सुनील तटकरे, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार).