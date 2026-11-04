मुंबई

BMC आयुक्त अश्विनी भिडेंना सुप्रीम कोर्टाचा दणका, नोव्हेंबरचं वेतन रोखण्याचे आदेश

BMC Commissioner’s Salary Halted: बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे यांचं नोव्हेंबरचं वेतन रोखण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशामुळे बीएमसी प्रशासनात खळबळ उडालीय. कोर्टाच्या आदेशाचं पालन न केल्यानं ही कारवाई करण्यात आलीय.
Ashwini Bhide

Ashwini Bhide Faces Supreme Court Action

Esakal

सूरज यादव
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Ashwini Bhide Statement: बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. बीएमसीच्या पहिल्या महिला आयुक्त असलेल्या अश्विनी भिडे यांचे नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन रोखण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बीएमसी आयुक्तांसह इतर अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले. नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन रोखण्यास सांगितलं आहे.

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