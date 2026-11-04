BMC आयुक्त अश्विनी भिडेंना सुप्रीम कोर्टाचा दणका, नोव्हेंबरचं वेतन रोखण्याचे आदेश

Ashwini Bhide Statement: बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. बीएमसीच्या पहिल्या महिला आयुक्त असलेल्या अश्विनी भिडे यांचे नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन रोखण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बीएमसी आयुक्तांसह इतर अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले. नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन रोखण्यास सांगितलं आहे. .सरकारी जमिनीवरून अतिक्रमण न हटवल्यानं न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्या प्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. अश्विनी भिडे या १९९५च्या बॅचच्या अधिकारी आहेत. त्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विश्वासू आणि निकटवर्तीय अधिकाऱ्यांपैकी एक मानल्या जातात..Politics News: पक्ष कमजोर होत असल्याची भावना ; राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या बैठकीतील सूर.मुंबई मेट्रोचे मोठे प्रोजेक्ट यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानं त्यांना मेट्रो वूमन म्हणूनही ओळखलं जातं. अश्विनी भिडे यांनी मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन व्यवस्थापक म्हणून मुंबईच्या पहिल्या अंडरग्राउंड मेट्रोच्या बांधकामाचं काम पूर्ण करून घेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली..अश्विनी भिडे या २०२६मध्ये बीएमसी आयुक्त बनल्या होत्या. कोर्टाने मुंबईतील बोरवली इथल्या सरकारी जमिनीवर असलेलं अतिक्रमण हटवण्याबाबत आदेश दिले होते. या आदेशाचं पालन करण्यासाठी बीएमसीकडून ३० दिवसांचा अतिरिक्त वेळ मागण्यात आला होता. कोर्टाने हे अपील फेटाळून लावलं. तसंच न्यायालयाने ५ लाखांचा दंडही केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.