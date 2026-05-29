Property Tax: प्रॉपर्टी टॅक्स वसूल करण्याचा अधिकार फक्त नवी मुंबई मनपाला! सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; प्रकरण काय?

नवी मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने नवी मुंबईच्या टीटीसी एमआयडीसीमधील त्या लघुउद्योजकांना मोठा धक्का दिला आहे. जे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर वसूल करण्याच्या अधिकाराला आव्हान देऊन समस्या निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होते आणि 'दुहेरी करा'च्या नावाखाली छोट्या व्यावसायिकांची दिशाभूल करत होते. .सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतिम निकालात स्पष्ट केले आहे की, टीटीसी एमआयडीसी क्षेत्रात मालमत्ता कर गोळा करण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिका ही एकमेव 'सक्षम प्राधिकरण' आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे, गेल्या १६ वर्षांपासून रखडलेल्या कर संकलनाचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला असून, महानगरपालिकेच्या तिजोरीत लाखो रुपये जमा होणार आहेत. लघु उद्योग संघटनेच्या नावाखाली काही लोकांनी, टीटीसी एमआयडीसी क्षेत्र नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत येते का, असा एक हास्यास्पद प्रश्न उपस्थित केला होता..Mumbai Local: मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत! पाऊण तास रेल्वे ठप्प; प्रवाशांचा खोळंबा; कारण काय?.महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ आणि एमआरटीपी अधिनियमाचा हवाला देत , सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की संपूर्ण ठाणे-बेलापूर एमआयडीसी क्षेत्र नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात येते. न्यायालयाने "कर" आणि "शुल्क" या दोन स्वतंत्र मुद्द्यांवर आपले मत व्यक्त केले. न्यायालयाने म्हटले की, केवळ नवी मुंबई महानगरपालिकेलाच कर लावण्याचा अधिकार आहे..दीड दशकाहून अधिक काळ न्यायालयात प्रलंबित असलेला मालमत्ता कराचा प्रश्न आता निकाली निघाला आहे. या उत्पन्नाचा वापर करून महानगरपालिका नवी मुंबईचा जागतिक दर्जाचा विकास करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचा आदर करून, सर्व लहान उद्योजकांनी तात्काळ आपला मालमत्ता कर भरून नवी मुंबईच्या जलद विकासात योगदान द्यावे. - डॉ. कैलाश शिंदे, आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका.महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याच्या कलम १२७ आणि १२८अ चा हवाला देत, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, टीटीसी एमआयडीसी क्षेत्रात कर आकारण्याचा नवी मुंबई महानगरपालिकेला कायदेशीर अधिकार आहे. या न्यायालयीन निर्णयामुळे, टीटीसी एमआयडीसी क्षेत्रातील लघुउद्योजकांचे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कराच्या महसुलावर कब्जा करण्याचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, नवी मुंबई महानगरपालिका आता कर न भरणाऱ्या लघुउद्योजकांवर कायदेशीर कारवाई करू शकते..CSMT ब्लॉकला मुदतवाढ! १३ जूनपर्यंत गाड्या दादर-ठाण्यापर्यंतच धावणार, प्रवाशांचे हाल होणार; पाहा वेळापत्रक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.