Supriya Sule: 'माझा भाऊ गेला, त्याच दिवशी विलीनीकरणाचा विषय संपला'; राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर सुप्रिया सुळे स्पष्टच बोलल्या

मुंबई : माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाबाबत राजकीय वर्तुळात रंगलेल्या चर्चांना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पूर्णविराम दिला. ‘माझा भाऊ गेला, त्याच दिवशी माझ्यासाठी विलीनीकरणाचा विषय संपला,’ असे भावनिक विधान करत त्यांनी यासंदर्भातील सर्व चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत. आपल्याकडे विलीनीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही आणि यावर कोणाशीही चर्चा झालेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना सुळे यांनी पक्षाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला. शरद पवार यांना विविध पक्षांचे नेते भेटत असतात, तसेच अजित पवार यांच्या निधनानंतरही त्या गटातील अनेक नेते, आमदार आणि मंत्री हे शरद पवार यांची भेट घेत आहेत. त्यामुळे अशा भेटींमध्ये वावगे काही नाही, असे सांगत त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची संबंधित नेत्यांनी घेतलेली भेट हा त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे स्पष्ट केले..दरम्यान, अजित पवार यांच्या निधनापूर्वी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्र येण्याबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू होती आणि खुद्द अजित पवार यांनी याबाबत संवाद साधला होता, असे सुप्रिया सुळे यांनी नमूद केले. १७ जानेवारी रोजी गोविंदबाग येथे झालेल्या चर्चेचा व्हिडिओ सर्वांसमोर असल्याचे सांगत त्यांनी त्यावेळच्या घडामोडींवर प्रकाश टाकला. परंतु, अजितदादांच्या निधनानंतर आपण या विषयावर पडदा टाकला असल्याचे सांगत, आता त्यावर वेगळे काही बोलण्याचे कारण उरले नसल्याचे स्पष्ट केले..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...दरम्यान, विलीनीकरणाची कोणतीही चर्चा नसताना आणि भाजपसोबत त्यांची युती असताना विलीनीकरणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे स्पष्ट करत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या, आमच्याशिवाय दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येऊ शकत नाहीत, या वक्तव्याचा शब्दांत निषेध केला आहे. हे वक्तव्य म्हणजेच सत्तेचा अहंकार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.