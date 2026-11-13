मुंबई

Supriya Sule: 'माझा भाऊ गेला, त्याच दिवशी विलीनीकरणाचा विषय संपला'; राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर सुप्रिया सुळे स्पष्टच बोलल्या

NCP Merger Talks Over Supriya Sule Makes Her Stand Clear: अजितदादांच्या निधनानंतर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का? सुप्रिया सुळेंनी दिले स्पष्ट उत्तर
Supriya Sule on NCP Merger Says No Proposal or Discussion After Ajit Pawar Death Puts Merger Speculation to Rest

Supriya Sule on NCP Merger Says No Proposal or Discussion After Ajit Pawar Death Puts Merger Speculation to Rest

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाबाबत राजकीय वर्तुळात रंगलेल्या चर्चांना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पूर्णविराम दिला. ‘माझा भाऊ गेला, त्याच दिवशी माझ्यासाठी विलीनीकरणाचा विषय संपला,’ असे भावनिक विधान करत त्यांनी यासंदर्भातील सर्व चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत. आपल्याकडे विलीनीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही आणि यावर कोणाशीही चर्चा झालेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Ajit Pawar
Supriya Sule
NCP
Mumbai
Maharashtra Politics