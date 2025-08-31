'शरद पवारांनी वाटोळं केलं', आझाद मैदानात सुप्रिया सुळेंना आंदोलकांनी घेरलं; गाडीवर पाणी बॉटल फेकल्या, VIDEO VIRAL

मराठा आरक्षणासाठी गेल्या तीन दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील मुंबईत आंदोलन करत आहेत. आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या या आंदोलनात पहिल्या दिवशी काही आमदार आणि खासदारांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली होती. तर दुसऱ्या दिवशी शिंदे समितीनं भेट घेऊन चर्चेचा प्रयत्न केला. मात्र ही चर्चा निष्फळ ठरली. मनोज जरांगे सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी ऱाष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे आझाद मैदानाकडे येत होत्या. मात्र त्यांची कार अडवून आंदोलकांनी घेराव घातला. यावेळी आंदोलकांकडून घोषणाबाजीही करण्यात आली..सुप्रिया सुळे आझाद मैदानावर दाखल झाल्या तेव्हा मनोज जरांगे पाटील हे झोपले होते. त्यामुळे चर्चा न करता सुप्रिया सुळे भेट घेऊन परत निघाल्या. यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली. सुप्रिया सुळे यांना परत जाताना आंदोलकांनी त्यांच्या गाडीला घेराव घातला. त्यांच्या गाडीवर पाण्याच्या रिकाम्या बाटल्याही फेकण्यात आल्या..Maratha Reservation Protest: मराठा आंदोलकांसाठी पालिकेची सेवा सुरूच; टँकर्स, शौचकूप, वैद्यकीय पथके सज्ज!.आंदोलकांनी सुप्रिया सुळे यांना घेराव घातल्यानं काही काळ गोंधळ निर्माण झाला होता. शरद पवारांनी वाटोळं केलंय असं म्हणत आंदोलक आक्रमक झाले होते. त्यावेळी आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं अशा घोषणाही दिल्या गेल्या. मराठा बांधवांनी त्यांच्या मागण्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासमोर मांडल्या. सुप्रिया सुळेंना सुरक्षा रक्षकांनी सुखरुप बाहेर नेल्यानं कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही..मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती सकाळपासून बिघडली आहे. यामुळे सुप्रिया सुळे आल्या तेव्हा ते झोपले होते. त्यांनी झोपूनच सुप्रिया सुळे यांच्याशी संवाद साधला. तेव्हा काही चादरी आणि स्वच्छता याबाबत मुंबई महापालिकेच्या आय़ुक्तांशी चर्चा करावी अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी सुप्रिया सुळेंकडे केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.