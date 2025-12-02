मुंबई

Mumbai Crime: आधी मिठी, गाल ओढून चावण्याचा प्रयत्न, नंतर गुप्तांगाला...; ६० वर्षीय नराधमाचे चिमुकल्यासोबत नको ते कृत्य; मुंबईत खळबळ

Crime News: मुंबईत धक्कादायक घटना घडली आहे. इमारतीच्या वॉचमनने एका ९ वर्षीय मुलावर अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
Mumbai Crime watchmen physical assaults on 9 year child

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात अत्याचार, विनयभंग, आत्महत्या, हत्या अशा अनेक क्राइमच्या घटना घडत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. मुंबईतही अशीच एक घटना घडल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. मुंबईत ताडदेव येथे इमारतीच्या वॉचमनने एका ९ वर्षीय मुलावर अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

crime
Crime News
crime news in marathi
Mumbai
Crime Branch
crime marathi news

