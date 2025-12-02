Mumbai Crime: आधी मिठी, गाल ओढून चावण्याचा प्रयत्न, नंतर गुप्तांगाला...; ६० वर्षीय नराधमाचे चिमुकल्यासोबत नको ते कृत्य; मुंबईत खळबळ

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात अत्याचार, विनयभंग, आत्महत्या, हत्या अशा अनेक क्राइमच्या घटना घडत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. मुंबईतही अशीच एक घटना घडल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. मुंबईत ताडदेव येथे इमारतीच्या वॉचमनने एका ९ वर्षीय मुलावर अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील ताडदेव येथील एका अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्समध्ये रविवारी दुपारच्या सुमारास ही घटना घडली आहे. वॉचमनने पीडित मुलाला मिठी मारून त्याचे गाल ओढले तसेच त्याला चावण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नव्हे तर आरोपी चौकीदाराने (Watchman) मुलाच्या त्याच्या गुप्तांगांना स्पर्श केला. दरम्यान, हा प्रकार समोर येताच पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे..Mumbai News: बोरिवली स्टेशनबाहेर बेवारस बॅग आढळली, परिसरात भीतीच वातावरण, काय घडलं?.नेमके काय घडले?पीडित तक्रारदाराचा ९ वर्षीय मुलगा त्याच्या इमारतीच्या आवारात खेळत असताना आरोपी चौकीदार पीडित मुलाजवळ आला. त्यानंतर आरोपीने मुलाचे गाल ओढले, त्याला मिठी मारली आणि त्याच्या पँटमध्ये हात घालून त्याच्या गुप्त अंगाला स्पर्श केला. इतकेच नव्हे तर आरोपीने मुलाला मीटर रूममध्ये नेले, तो बाहेर पडू नये म्हणून आतून दरवाजा बंद केला आणि पुन्हा मारहाण केली..शिवाय घटनेबद्दल कोणालाही सांगितले तर त्याचे पाय तोडण्याची धमकी दिली. मात्र या घटनेने घाबरलेल्या मुलाने कसाबसा वॉचमनच्या तावडीतून स्वतःची सुटका करत घरी जाऊन घडलेला सगळा प्रकार त्याने पालकांना सांगितला. त्यानंतर संतप्त पालकांनी पोलीस स्थानकात धाव घेत तक्रार दाखल केली. तक्रारीनंतर, मुलाला वैद्यकीय तपासणीसाठी जेजे रुग्णालयात नेण्यात आले असून पुढील तपास सुरु आहे..Mumbai Local: महापरिनिर्वाणदिनी १२ अतिरिक्त लोकल सुटणार, प्रवाशांना दिलासा मिळणार; वेळापत्रक पाहा... .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीचे वीरेंद्र रामजी राय (६०) असे नाव असून ताडदेव पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. त्याला त्याच्या निवासी परिसरातील डिटेक्शन कर्मचाऱ्यांनी ताब्यात घेतले आहे. तसेच भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) च्या कलम १२७(२) आणि ३५१(३) आणि पोक्सो कायद्याच्या कलम ४, ६ आणि ८ अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सुरू असल्याने आरोपीला पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.